Сенаторы решились на шантаж Байдена из-за "Северного потока – 2"

Республиканцы угрожают блокировать кандидатов на государственные должности, но для этого им понадобится помощь хотя бы одного демократа

Сенаторы-республиканцы требуют санкций против "Северного потока - 2" / Фото: Pixabay, REUTERS, REUTERS/Hannibal Hanschke

Группа сенаторов-республиканцев Конгресса США пригрозила заблокировать двух кандидатов на государственные должности, если администрация президента Джо Байдена не изменит свою позицию по "Северному потоку – 2" и не введет новые санкции в отношении проекта.

Об этом говорится в письме сенаторов на имя министра финансов США Джанет Йеллен, пишет Bloomberg.

Речь идет о кандидатурах Брайана Нельсона и Элизабет Розенберг, которые были выдвинуты на должности в Минфине. Эти должности подразумевают контроль над финансовыми санкциями.

Чтобы у республиканцев получилось заблокировать этих кандидатов, достаточно, чтобы голосование поддержал хотя бы один сенатор-демократ, выступающий против завершения строительства "Северного потока – 2".

Что говорится в письме

Сенаторы призывают президента и исполнительную власть "изменить курс по "Северному потоку – 2".

"Газопровод "Северный поток – 2" непосредственно наносит ущерб интересам национальной безопасности Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров... Если этот проект будет завершен, он усилит пагубное влияние Владимира Путина на Европу, дестабилизирует хрупкую безопасность Украины, и будет способствовать дальнейшей российской агрессии", - говорится в письме Пэта Туми и 11 других республиканцев из Банковского комитета Сената.

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Они требуют, чтобы администрация Байдена наложила санкции на "Северный поток – 2" в соответствии с Законом о противодействии противникам США.

Тем временем "Северный поток – 2" уже завершен на 99%. Газ по "трубе" планируют пустить до конца 2021 года.

Мощность газопровода планируется на уровне 55 млрд куб. м газа в год. "Северный поток – 2" проходит от компрессорной станции "Славянская" в Ленинградской области до балтийского побережья Германии, это по больше части морской газопровод.

Напомним:

В конце мая Байден решил отказаться от новых санкций в отношении швейцарской компании Nord Stream 2 AG, контролирующей строительство российского газопровода "Северный поток – 2". Старые ограничения остались в силе.

в отношении швейцарской компании Nord Stream 2 AG, контролирующей строительство российского газопровода "Северный поток – 2". Старые ограничения остались в силе. В Белом доме также заявляли, что нельзя остановить "Северный поток – 2" , ведь он почти готов.

, ведь он почти готов. В конце июля США и Германия достигли соглашения о запуске "Северному потоку – 2". Эти договоренности не устроили Украину и Польшу.

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