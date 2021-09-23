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Санкції проти "Північного потоку – 2": у США підтримали поправки в оборонний бюджет

Юлія Гаврилюк
23 вересня, 12:13
Україна продовжує переконувати адміністрацію США в необхідності термінового введення санкцій стосовно "Північного потоку – 2"

У США схвалили поправки до проекту оборонного бюджету / Фото: Колаж: Сьогодні

Палата представників Конгресу США схвалила поправки в оборонний бюджет США, якими передбачається введення санкцій проти газопроводу "Північний потік – 2".

Пише глава НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко в Facebook.

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"Тепер черга за Сенатом, другою палатою Конгресу США", – написав Вітренко.

Він зазначив, що Україна продовжує переконувати адміністрацію США в необхідності термінового введення санкцій стосовно "Північного потоку – 2".

При цьому він уточнив, що Україна веде роботу з Конгресом США, "щоб зміни в законодавстві закрили можливість для надання таких винятків із санкцій".

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У січні 2021 року адміністрація Джо Байдена вирішила скористатися правом зробити виняток із законодавства про санкції для оператора "Північного потоку – 2". Зараз ведеться робота з Конгресом США, законодавчою гілкою влади, щоб зміни в законодавстві закрили можливість для надання таких винятків із санкцій.

У коментарях до посту він написав, що можна ввести санкції і стосовно компанії-оператора побудованого газопроводу.

"Тоді з цією компанією не працюватимуть європейські компанії, вони не будуть купувати газ, що йде по цьому газопроводу", – написав глава НАК.

Польща братиме участь у сертифікації "Північного потоку – 2"

Польська газова держкомпанія PGNiG братиме участь у процедурі сертифікації оператора "Північного потоку – 2" Nord Stream 2 AG в якості незалежного газотранспортного оператора.

Польська сторона доводитиме, що Nord Stream 2 AG не відповідає за формою й суттю вимогам до оператора трубопроводу.

У Польщі також говорять, що введення трубопроводу в експлуатацію до отримання остаточного рішення про сертифікацію буде порушенням законодавства Німеччини і ЄС.

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