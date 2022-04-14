Найбільша криза на ринку праці: як війна вплинула на вакансії і зарплати в Києві

У Києві кількість вакансій та зарплати зменшились, більші суми пропонують в регіонах / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На початку 2022 року ринок праці в Україні переживає кризу. Багато підприємств змушені закриватися через небезпеку і бойові дії, багато людей переїжджають в інші регіони, втрачають робочі місця та зарплати.

У порівнянні з минулим роком кількість вакансій у Києві скоротилася на 30%. Про це йдеться у дослідженні кадрового порталу grc.ua.

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Кого тепер шукають роботодавці

"Нинішня криза на ринку праці найважча за останні 10 років. Це видно і з того, яку частину всіх актуальних вакансій в Україні займають столичні пропозиції – у квітні їх всього 37%, причому з початку війни частка вакансій по Києву зменшується", – йдеться у повідомленні.

Попри все Київ як був, так і залишився лідером за кількістю вакансій. Найбільше шукають працівників у сфері IT. Зокрема, серед усіх актуальних пропозицій 29,4% займають ті, що стосуються сфер інформаційних технологій, інтернету та телеком-індустрії.

14% вакансій займають пропозиції для працівників сфери продажів. 11,6% пропозицій для:

маркетологів;

SMM-фахівців;

PR-фахівців;

фахівців у сфері реклами.

7,3% від усіх вакансій – для фармацевтів, 4,2% – для працівників сфери логістики та транспорту.

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Найменше пропозицій зараз у сферах:

туризму, готелів, ресторанів;

банківській сфері;

підбору та управління персоналом;

науки та освіти;

закупівель;

кадрів і безпеки.

Що відбувається із зарплатами

Середня зарплата у Києві помітно зменшилась. Тепер ця сума у квітні становить 25 тис. грн. Заробити більше тепер можна у регіонах.

"Якщо довгі роки в столиці були найвищі зарплати, то зараз вони помітно впали. У Києві середня зарплата серед вакансій в квітні становить 25 тис. грн. Водночас у Львівській області в середньому пропонують 28,3 тис. грн, у Дніпропетровській області – 26 тис. грн, в Одеській – 26,4 тис. грн", – йдеться у дослідженні.

У кого з українців виросли зарплати

Раніше ми розповідали, що у багатьох компаній зменшилась спроможність виплачувати високі зарплати. Тому для більшості вакансій суми зарплат пішли донизу. Однак єдині, у кого зарплата за період воєнного стану збільшилась, – кур'єри.

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За місяць зарплати для різних працівників змінились так:

каменярам та мулярам у лютому пропонували 37 500 грн, у березні – 35 000 грн;

пакувальникам та фасувальникам у лютому – 32 500 грн, у березні зарплата не змінилась;

фасадникам у лютому – 35 000 грн, у березні – 32 500 грн;

далекобійникам у лютому – 67 000 грн, у березні – 31 800 грн;

штукатурам у лютому – 32 500 грн, у березні – 30 000 грн;

плиточникам у лютому – 30 000 грн, у березні – 27 500 грн;

водіям таксі та виконробам пропонували і в лютому, і в березні однаково – 25 000 грн;

комбайнерам у лютому – 27 500 грн, у березні – 25 000 грн.

Читайте у нашому матеріалі про те, у яких регіонах України зараз найбільше вакансій, та яких фахівців шукають.

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