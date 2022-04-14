Самый большой кризис на рынке труда: как война повлияла на вакансии и зарплаты в Киеве

В Киеве количество вакансий и зарплаты уменьшились, большие суммы предлагаются в регионах / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В начале 2022 года рынок труда в Украине переживает кризис. Многие предприятия вынуждены закрываться из-за опасности и боевых действий, многие переезжают в другие регионы, теряют рабочие места и зарплаты.

В сравнении с прошлым годом количество вакансий в Киеве сократилось на 30%. Об этом говорится в исследовании кадрового портала grc.ua.

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Кого теперь ищут работодатели

"Нынешний кризис на рынке труда тяжелейший за последние 10 лет. Это видно и из того, какую часть всех актуальных вакансий в Украине занимают столичные предложения – в апреле их всего 37%, причем с начала войны доля вакансий по Киеву уменьшается", – говорится в сообщении.

Несмотря на все, Киев как был, так и остался лидером по количеству вакансий. Больше всего ищут работников в сфере IT. В частности, среди всех актуальных предложений 29,4% занимают сферу информационных технологий, интернета и телеком-индустрии.

14% вакансий занимают предложения для работников сферы продаж. 11,6% предложений для:

маркетологов;

SMM-специалистов;

PR-специалистов;

специалистов в области рекламы.

7,3% всех вакансий – для фармацевтов, 4,2% – для работников сферы логистики и транспорта.

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Наименьшее предложение сейчас в сферах:

туризма, гостиниц, ресторанов;

банковской сфере;

подбора и управления персоналом;

науки и образования;

закупок;

кадров и безопасности.

Что происходит с зарплатами

Средняя зарплата в Киеве заметно снизилась. Теперь эта сумма в апреле составляет 25 тысяч гривен. Заработать больше теперь можно в регионах.

"Если долгие годы в столице были самые высокие зарплаты, то сейчас они заметно упали. В Киеве средняя зарплата среди вакансий в апреле составляет 25 тыс. грн. В то же время во Львовской области в среднем предлагают 28,3 тыс. грн, в Днепропетровской области – 26 тис. грн, в Одесской – 26,4 тыс. грн", – говорится в исследовании.

У кого из украинцев выросли зарплаты

Ранее мы рассказывали, что у многих компаний уменьшилась возможность выплачивать высокие зарплаты. Поэтому для большинства вакансий суммы зарплат пошли вниз. Однако единственные, у кого зарплата за период военного положения увеличилась, – курьеры.

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За месяц зарплаты для разных работников изменились так:

каменщикам в феврале предлагали 37 500 грн, в марте – 35 000 грн;

упаковщикам и фасовщикам в феврале – 32 500 грн, в марте зарплата не изменилась;

фасадникам в феврале – 35 000 грн, в марте – 32 500 грн;

дальнобойщикам в феврале – 67 000 грн, в марте – 31 800 грн;

штукатурам в феврале – 32 500 грн, в марте – 30 000 грн;

плиточникам в феврале – 30 000 грн, в марте – 27 500 грн;

водителям такси и прорабам предлагали и в феврале, и в марте одинаково – 25 000 грн;

комбайнерам в феврале – 27 500 грн, в марте – 25 000 грн.

Читайте в нашем материале о том, в каких регионах Украины сейчас больше вакансий, и каких специалистов ищут.

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