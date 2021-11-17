Найдорожче в Європі: ціни на олію в Україні б'ють усі рекорди

Олію продають по 63 грн/л / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні встановилися рекордні ціни на соняшникову олію. Дійшло до того, що влада пропонує встановити державне регулювання цін.

Про це заявили учасники круглого столу у Комітеті Верховної Ради з питань економічного розвитку.

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Держрегулювання цін

"На жаль, ринок не зміг врегулювати ціну. Сьогодні ми отримали багато підтверджень, що і держава не змогла врегулювати вартість цього важливого товару", – наголосила голова Верховної Ради з питань регуляторної політики Ганна Лічман.

Вона пропонує регулювати ціни на державному рівні, для цього необхідно додати олію до списку соціально значущих товарів.

"Колеги мають попрацювати над цією проблематикою, щоб держава змогла втрутитися у регулювання вартості сировини ", – заявила Лічман.

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Скільки коштує олія

Виявилося, що в Україні, порівняно з Польщею, Румунією, Францією та іншими європейськими країнами, найдорожча олія – відрізняється на 26-30%.

Крім того, вона стало рекордсменом зростання вартості. Якщо ще в середині 2020 року вона коштувала 34 грн/л, то зараз її продають за 63 грн/л. За даними Держстату, за січень-жовтень 2021 року ціна соняшникової олії збільшилася на 61,2% порівняно з аналогічним періодом 2020 року.

/ Фото: скріншот

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Ціни зростають незважаючи на те, що Україна – найбільший виробник та експортер олії у світі. Експерти пояснюють це підвищенням цін на міжнародних ринках.

Також впливають ціни на сировину – насіння соняшника, частка вартості якого досягає у собівартості виробництва олії 85%.

Що буде з цінами

"Зараз у нас є попередня інформація від виробників, що надалі їх відпускні ціни не так швидко зростатимуть, як раніше", – пояснила керівник GR-напрямку Асоціації рітейлерів України Наталія Петровська.

За її словами, роздрібні ціни вже більше року не змінювали свої торгові націнки – вони не вищі за 4-5%. Крім того, між великими рітейлерами та урядовими структурами є домовленість про підтримку стабільних цін.

"П'ять найбільших виробників контролюють близько 75% ринку. З погляду антимонопольного законодавства така структура містить ознаки стабільної олігополії. Але незважаючи на це, виробники все одно конкурують між собою. Тому недоречно говорити про монополію на ринку. АМКУ слідкує за ринками соціально значущих товарів", – сказала директор Департаменту досліджень та розслідувань ринків виробничої сфери, фармацевтики та рітейлу АМКУ Юлія Янова.

Раніше повідомляли, що в Україні змінилися ціни на бакалійні товари – з жовтня 2020 року до жовтня 2021 року подешевшало лише пшоно. Порівняно з минулим роком воно коштує 17,48 грн за кг – дешевше на 2,3%. Також, подорожчали популярні ковбасні вироби – сардельки та сосиски. На них у листопаді ціна зросла на 3,84%.

Нагадаємо, що на найбільшому в Україні фермерському оптовому ринку "Неждана", у селі Великі Копані Херсонської області, томати продають за літніми цінами.