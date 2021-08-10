Ринок палива: чому пальне таке дороге, чи буде зниження цін

Перша тиждень серпня приніс українським водіям стабілізацію цін на бензин і дизпальне і подальше зростання цін на автогаз. Вперше його ціна дійшла до 18 гривень за літр. Але, не дивлячись на те, що уряд "порекомендував" ще підняти ціни на бензин і знизити на ДП, прайси змінилися в межах статистичної похибки. Експерти стверджують: якби не держрегулювання цін, літр пального коштував би нині приблизно на гривню дешевше.

Про те, що буде з цінами на пальне цього тижня, розповіли наші експерти: директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев і аналітик ринку скрапленого газу Артем Куюн.

Читайте також: Ринок пального: ціни на автогаз прагнуть до граничних

Що змінилося за тиждень

Кабмін 4 серпня опублікував нові граничні рекомендовані ціни на бензини і ДП, які діятимуть 10 днів. Тепер літр бензину не може коштувати в роздробі дорожче 31,86 грн (+22 коп.), літр дизелю – не дорожче 29,24 грн.

Нагадаємо: регулювання цін на звичайні (не преміальні) бензин і ДП уряд ввів у травні цього року на час карантину, щоб не допустити необґрунтованого зростання цін. Ціни на преміум-пальне і автогаз не регулюються.

Трейдери цього разу не поспішали помітно переписувати цінники. Бензин А-92 подорожчав за тиждень у середньому на 2 коп./л, до 29,32 грн/л, А-95 – на 3 коп./л, до 30,27, ДП – на 2 коп./л, до 28,46. У Луганській та Донецькій областях, де пальне найдорожче через витрати на логістику, А-95 навіть подешевшав, причому помітно – на 30 і 29 коп./л. В інших областях і в Києві він подорожчав на 5-10 коп./л. Найбільше зростання в Кіровоградській області – на 15 коп./л.

На дизпальне ціни змінювалися різноспрямовано: у восьми областях і в Києві воно подешевшало на 1-14 коп./л, в 14-ти подорожчало на 1-15 коп./л, в трьох областях ціни не змінилися.

Автогаз продовжив дорожчати, причому швидше, ніж тиждень тому. Ціни дружно пішли вгору на 30-40 копійок у всіх регіонах, підвищившись в середньому на 34 коп./л.

Найвищі ціни тепер у двох регіонах: Луганській області і в Києві. А-92 і автогаз найдорожчі в Луганській області: А-92 тут коштує 30,79 грн/л, газ – 17,45 грн/л. А дизель і А-95 – у столиці: відповідно 29,52 і 31,50 грн/л. Зате в Києві найдешевший газ, у середньому 17,01 грн/л.

Найнижчі ціни на бензини і ДП в Сумській області: А-92 коштує 28,29 грн/л, А-95 – 29,28 грн/л, ДП – 27,95 грн/л.

Розкид цін зменшився за бензинами і автогазом і збільшився за ДП. За А-92 розкид становить 8,8% (2,50 грн/л), було 8,9%, за А-95 – 7,6% (2,22 грн/л), було 8,7%, за дизелем – 6,3% (1,77 грн/л), було 5,5%, за автогазом – 2,6% (0,44 грн/л), було 3,5%.

Які ціни у всіх регіонах і наскільки вони змінилися за тиждень – см. інфографіки.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 29,32 грн/л

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 30,27 грн/л

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 28,46 грн/л

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 17,22 грн/л

Аналіз ситуації на ринку

Головною особливістю тижня експерти назвали значне зростання поставок на наш ринок всіх видів пального: за рахунок імпорту і, що відрадно – за рахунок збільшення внутрішнього виробництва. Оптові ціни вже почали знижуватися, найпомітніше – на дизпальне.

Сергій Куюн повідомив, що за підсумками тижня ціни на дрібнооптові партії ДП в середньому знизилися на 39 коп./л (на 1,54%), на бензини – на 60 коп./л, або на 2,08%.

"Після пікових значень останньої декади липня на початку серпня ціни в опті перейшли до зниження, – сказав Сергій Куюн. – Головним драйвером виступила "Укртатнафта", яка з перших днів серпня вийшла на обіцяні максимальні оберти з переробки сировини – 14 тис. т/добу, і ціни посипалися. За тиждень кременчуцьке дизпальне в крупному опті подешевшало на 1000 грн/т – до 29 100 грн/т, в дрібному опті – на 1,03 грн/л, до 23,75 грн/л".

Геннадій Рябцев говорить, що минулого тижня трейдери отримали з імпорту величезні обсяги пального, які були законтрактовані в липні, але надійшли із затримкою через технічні причини.

"Вперше на ринку з'явилося дизельне пальне з... Індії, – зазначив експерт. – Також після довгої перерви прийшли танкери з Греції та Іспанії. Ринок залитий під зав'язку".

Але є і тривожний дзвіночок, пов'язаний він із політикою. Білоруський лідер Олександр Лукашенко 9 серпня заявив, що Мінськ "може поставити Київ на коліна", припинивши поставки пального. Білорусь – найбільший постачальник в Україну нафтопродуктів, більше 40% бензину і ДП. Поки про конкретні санкції не йдеться, але неприємно.

Зріджений газ продовжує дорожчати, і це, схоже, надовго. Артем Куюн назвав головні причини. Перша – залишається незрозумілою ситуація з поставками газу з РФ.

"По ринку циркулює інформація, що поставки газу "Роснефти" в серпні можуть бути зрізані на 50% на тлі пікових цін в Росії, – говорить Артем Куюн. – Ритмічність поставок решти ресурсу також під питанням: бюрократичні механізми ще не налагоджені, залишаються питання з оперативністю оплат тощо".

Ще одним фактором загрози стабільних поставок із РФ стала пожежа на заводі "Газпром-Переработки". Аварія порушила постачання сировиною ряд великих російських заводів, що може викликати гострий дефіцит газу на російському ринку і, відповідно, в Україні і Польщі.

Середня ціна газу в мережах українських АЗС за тиждень зросла до 17,22 грн/л (+34 коп./л). При цьому ціни ресурсу в мережах преміум-сегмента б'ють рекорди. Так, WOG виставила на стелу 17,98 грн/т, SOCAR – 17,88 грн/л, ОККО – 17,09 грн/л.

Вартість у мережі групи "Приват" в середньому зросла на 32 коп./л, до 16,61 грн/л. KLO і "Авантаж 7" підняли ціни на 50 і 30 коп./л, до 17,49 і 16,38 грн/л. У "БРСМ-Нафта" і Motto подорожчав в середньому на 38 і 25 коп./л, до 17,25 грн/л і 17,06 грн/л. У мережі Shell за тиждень ціна підвищилася на 16 коп./л – до 17,18 грн/л.

Що може змінитися за тиждень

Прогнози експертів щодо бензину і дизпалива однакові: ціни стоп.

"Не чекаємо ніяких сюрпризів із цінами, пального на ринку є достатньо, тому роздрібні ціни підвищуватися не повинні. А оптові ціни будуть знижуватися, перш за все на дизпальне, що створює вагомі передумови для його помітного здешевлення в роздробі в другій половині серпня", – говорить Сергій Куюн.

З ним згоден і Геннадій Рябцев, який зазначив, що якщо є профіцит продукту, а ціни в опті йдуть вниз, то і об'єктивних причин для підвищення в роздробі немає, незважаючи на арифметичні рекомендації Кабміну.

Більш того, експерт упевнений, що через регулювання цін вони вищі, ніж могли б бути. За оціночними розрахунками Геннадія Рябцева, і бензин, і дизпальне могли б коштувати дешевше на 0,5-1 грн/л, якби не розрахунки уряду, які штовхають ціни вгору.

А ось автогаз ще буде дорожчати, оскільки потенціал зростання оптових цін (2,55 грн/л) не вичерпаний, а ціни в опті ростуть, упевнений Артем Куюн.

"Середня ціна оптових партій зрідженого газу в Україні з 30 липня по 6 серпня зросла на 600 грн/т, до 29 000 долл/т. У липні оптові ціни підвищилися на 4600 грн/т (2,55 грн/л). Порівняно з ростом цін у роздробі, це більш ніж на 1 грн більше. Так що запас для зростання цін є, за тиждень ціни можуть підвищитися в межах 50 коп./л", – прогнозує Артем Куюн.

Що ще зараз актуально для українців, крім цін на пальне, дивіться в сюжеті.