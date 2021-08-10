Рынок топлива: почему горючее такое дорогое, будет ли снижение цен

Первая неделя августа принесла украинским водителям стабилизацию цен на бензин и дизтопливо и дальнейший рост цен на автогаз. Впервые его цена дошла до 18 гривен за литр. Но, несмотря на то, что правительство "порекомендовало" еще поднять цены на бензин и снизить на ДТ, прайсы изменились в пределах статистической погрешности. Эксперты утверждают: если бы не госрегулирование цен, литр горючего стоил бы сейчас примерно на гривню дешевле.

О том, что будет с ценами на топливо на этой неделе, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

Кабмин 4 августа опубликовал новые предельные рекомендованные цены на бензины и ДТ, которые будут действовать 10 дней. Теперь литр бензина не может стоить в рознице дороже 31,86 грн (+22 коп.), литр дизеля – не дороже 29,24 грн. Напомним: регулирование цен на обычные (не премиальные) бензин и ДТ правительство ввело в мае этого года на время карантина, чтобы не допустить необоснованного роста цен. Цены на премиум-топливо и автогаз не регулируются.

Трейдеры на этот раз не спешили заметно переписывать ценники. Бензин А-92 подорожал за неделю в среднем на 2 коп./л, до 29,32 грн/л, А-95 – на 3 коп./л, до 30,27, ДТ – на 2 коп./л, до 28,46. В Луганской и Донецкой областях, где топливо самое дорогое из-за затрат на логистику, А-95 даже подешевел, причем заметно – на 30 и 29 коп./л. В остальных областях и в Киеве он подорожал на 5-10 коп./л. Самый большой рост в Кировоградской области – на 15 коп./л.

На дизтопливо цены менялись разнонаправленно: в восьми областях и в Киеве оно подешевело на 1-14 коп./л, в 14-ти подорожало на 1-15 коп./л, в трех областях цены не изменились.

Автогаз продолжил дорожать, причем быстрее, чем неделю назад. Цены дружно пошли вверх на 30-40 копеек во всех регионах, повысившись в среднем на 34 коп./л.

Самые высокие цены теперь в двух регионах: Луганской области и в Киеве. А-92 и автогаз дороже всего в Луганской области: А-92 здесь стоит 30,79 грн/л, газ – 17,45 грн/л. А дизель и А-95 – в столице: соответственно 29,52 и 31,50 грн/л. Зато в Киеве самый дешевый газ, в среднем 17,01 грн/л.

Самые низкие цены на бензины и ДТ в Сумской области: А-92 стоит 28,29 грн/л, А-95 – 29,28 грн/л, ДТ– 27,95 грн/л.

Разброс цен уменьшился по бензинам и автогазу и увеличился по ДТ. По А-92 разброс составляет 8,8% (2,50 грн/л), было 8,9%, по А-95 – 7,6% (2,22 грн/л), было 8,7%, по дизелю – 6,3% (1,77 грн/л), было 5,5%, по автогазу – 2,6% (0,44 грн/л), было 3,5%.

Какие цены во всех регионах и насколько они изменились за неделю – см. инфографики.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 29,32 грн/л

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 30,27 грн/л

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 28,46 грн/л

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 17,22 грн/л

Анализ ситуации на рынке

Главной особенностью недели эксперты назвали значительный рост поставок на наш рынок всех видов горючего: за счет импорта и, что отрадно – за счет увеличения внутреннего производства. Оптовые цены уже начали снижаться, заметнее всего – на дизтопливо.

Куюн сообщил, что по итогам недели цены на мелкооптовые партии ДТ в среднем снизились на 39 коп./л (на 1,54%), на бензины – на 60 коп./л, или на 2,08%.

"После пиковых значений последней декады июля, в начале августа цены в опте перешли к снижению, – сказал Сергей Куюн. – Главным драйвером выступила "Укртатнафта", которая с первых дней августа вышла на обещанные максимальные обороты по переработке сырья – 14 тыс. т/сутки, и цены посыпались. За неделю кременчугское дизтопливо в крупном опте подешевело на 1000 грн/т – до 29 100 грн/т, в мелком опте – на 1,03 грн/л, до 23,75 грн/л".

Геннадий Рябцев говорит, что на прошлой неделе трейдеры получили по импорту огромные объемы топлива, законтрактованные в июле, но поступившие с задержкой по техническим причинам.

"Впервые на рынке появилось дизельное топливо из… Индии, – отметил эксперт. – Также после долгого перерыва пришли танкеры из Греции и Испании. Рынок залит под завязку".

Но есть и тревожный звоночек, связан он с политикой. Лидер Беларуси Александр Лукашенко 9 августа заявил, что Минск "может поставить Киев на колени", прекратив поставки топлива. Беларусь – крупнейший поставшик в Украину нефтепродуктов, более 40% бензина и ДТ. Пока о конкретных санкциях речь не идет, но неприятно.

Сжиженный газ продолжает дорожать, и это, похоже, надолго. Артем Куюн назвал главные причины. Первая – остается непонятной ситуация с поставками газа из РФ.

"По рынку циркулирует информация, что поставки газа "Роснефти" в августе могут быть срезаны на 50% на фоне пиковых цен в России, – говорит Артем Куюн. – Ритмичность поставок остального ресурса также под вопросом: бюрократические механизмы еще не отлажены, остаются вопросы с оперативностью оплат и т. д.".

Еще одним фактором угрозы стабильных поставок из РФ стал пожар на заводе "Газпром-переработки". Авария нарушила снабжение сырьем ряд крупных российских заводов, что может вызвать острый дефицит газа на российском рынке и, соответственно, в Украине и Польше.

Средняя цена газа в сетях украинских АЗС за неделю выросла до 17,22 грн/л (+34 коп./л). При этом цены ресурса в сетях премиум-сегмента бьют рекорды. Так, WOG выставила на стелу 17,98 грн/т, SOCAR – 17,88 грн/л, ОККО – 17,09 грн/л. Стоимость в сети группы "Приват" в среднем выросла на 32 коп./л, до 16,61 грн/л. KLO и "Авантаж 7" подняли цены на 50 и 30 коп./л, до 17,49 и 16,38 грн/л. У "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 38 и 25 коп./л, до 17,25 грн/л и 17,06 грн/л. В сети Shell за неделю цена повысилась на 16 коп./л — до 17,18 грн/л.

Что может измениться за неделю

Прогнозы экспертов касательно бензина и дизтоплива одинаковы: цены стоп.

"Не ждем никаких сюрпризов с ценами, топливо на рынке есть достаточно, поэтому розничные цены повышаться не должны. А оптовые цены будут снижаться, прежде всего на дизтопливо, что создает весомые предпосылки для его заметного удешевления в рознице во второй половине августа", – говорит Сергей Куюн.

С ним согласен и Геннадий Рябцев, отметивший, что если есть профицит продукта, а цены в опте идут вниз, то и объективных причин для повышения нет, несмотря на арифметические рекомендации Кабмина.

Более того, эксперт уверен, что из-за регулирования цен, они выше, чем могли бы быть. По оценочным расчетам Геннадия Рябцева, и бензин, и дизтопливо могли бы стоить дешевле на 0,5-1 грн/л, если бы не публикуемые расчеты, которые толкали цены вверх.

А вот автогаз еще будет дорожать, так как потенциал роста оптовых цен (2,55 грн/л) не выбран, а цены в опте растут, уверен Артем Куюн.

"Средняя цена оптовых партий сжиженного газа в Украине с 30 июля по 6 августа выросла на 600 грн/т, до 29 000 грн/т. В июле оптовые цены повысились на 4600 грн/т (2,55 грн/л). По сравнению с ростом цен в рознице, это более чем на 1 грн больше. Так что запас для роста цен есть, за неделю цены могут повыситься в пределах 50 коп./л", – прогнозирует Артем Куюн.

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