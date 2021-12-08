Ринки на сторожі! Кого спершу штрафуватимуть за пластикові пакети з 10 грудня

Закон про заборону розповсюдження пластикових пакетів має недостатньо механізмів контролю / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Контроль за безоплатним розповсюдженням пакетів з пластику проводитимуть вибірково. Здебільшого перевірятимуть великі рітейлові мережі, натомість дрібні магазини, ринки (а тим паче місця стихійної торгівлі) будуть перевіряти нечасто.

Таку думку в ексклюзивному коментарі "Сьогодні" висловив Олег Тітамир, президент ГО "Українська організація захисту споживачів послуг". Експерт відповів на найактуальніші питання українців та розповів про всі недосконалості закону.

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Спершу він зазначив, що контроль за виконанням закону покладено на Держпродспоживслужбу.

На чому вона ще спеціалізується

Цей орган виконавчої влади спеціалізується на:

контролі за дотриманням законодавства у сфері харчових продуктів і щодо захисту прав споживачів (до того ж, в новому урядовому законопроєкті про захист прав споживачів суттєво посилюються повноваження цього органу у сфері контролю за ЗПС у сфері електронної комерції);

(до того ж, в новому урядовому законопроєкті про захист прав споживачів суттєво посилюються повноваження цього органу у сфері контролю за ЗПС у сфері електронної комерції); контролі 15 сфер від якості та безпечності харчових продуктів до перевірки добросовісності реклами або здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю;

контролі дотримання бізнесом і громадянами протиковідних заходів.

Наскільки цей орган ефективний? За словами Олега Тітамира, на Держспоживслужбу покладено надто багато завдань. На це ні сил, ні кадрового, ні фінансового забезпечення не вистачає.

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Кого перевірятимуть?

"Можна спрогнозувати, що контролери Держпродспоживслужби будуть здійснювати дуже вибірковий контроль — здебільшого в крупних рітейлових мережах, натомість дрібні магазини, ринки (а тим паче місця стихійної торгівлі) будуть перевірятися вряди-годи", — говорить Олег Тітамир.

Чому? Перевірок настільки велика кількість, що здійснити кожну з них — завдання нереальне.

Кому довірити це завдання?

"Оскільки обіг пластикових пакетів – це питання екології, а не прав споживачів, чи якості продукції – то більш логічним було би, на мою думку, покласти контроль за виконанням профільного закону щодо обмеження обігу пластикових пакетів на Державну екологічну інспекцію, яка має набагато глибші компетенції і кадрові можливості для контролю над виконанням екологічного законодавства", — переконаний Тітамир.

Чи є місце корупції?

"Так само нікуди не зникають корупційні фактори, за яких інспектори, вочевидь, домовлятимуться з бізнесом не штрафувати його за певну неправомірну вигоду… Ще один момент: немає жодних гарантій того, що дана ініціатива в наявному вигляді не змотивує підприємства поставити символічну ціну на пакети, а громадян – продовжити їх використовувати, цю ціну сплативши", — говорить експерт.

Штрафи за порушення достатньо високі?

"Закон не працюватиме як належно через непропорційно низькі штрафи – 8 500-34 000 грн. за розповсюдження надтонких, тонких і оксорозкладних пластикових пакетів (крім надтонких і біорозкладних), і 1700 – 8 500 грн. за безоплатне розповсюдження пластикових пакетів певної модифікації. Що таке навіть 34 000 грн. для рітейлової мережі з річними оборотами в кілька мільярдів гривень?!", — висловив свою думку Олег Тітамир.

Що в такому випадку зробити, аби закон запрацював?

"Вочевидь, щоб закон запрацював ефективно, потрібно, як мінімум, збільшити в 2-3 рази штрафи, а головне – впровадити спеціальний акциз на виробництво, оптову й роздрібну торгівлю пластиковими пакетами, який акумулюватиметься у спеціальному державному фонді, з якого б фінансувалися компанії, що переробляють пластик. А для рітейлових мереж і продовольчих магазинів, які повністю відмовилися від пластику, встановити певні податкові, орендні та інші пільги протягом визначених періодів", — доповнив наш експерт.

Розмір штрафів з 10 грудня

Заборона стосується магазинів, супермаркетів, закладів харчування та сфери надання послуг. На біорозкладні, а також надтонкі пластикові пакети, що є первинним пакованням для свіжої риби, м’яса і продуктів з них, сипких продуктів та льоду, вимоги поки що не поширюються. Цей виняток чинний до 2023 року.

До порушників згаданого вище закону застосовуватимуться адміністративно-господарські санкції, а саме штрафи від 1700 до 3400 гривень. За повторне порушення сума становитиме від 3400 до 8500 гривень. Штраф сплачує суб’єкт господарювання протягом 15 днів з дня отримання копії постанови.

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Раніше "Сьогодні" давав рекомендації, чим замінити пластикові пакети і тим самим внести свою частку у збереження довкілля.

А також дізнавався, чому експерти називають вищезгаданий закон "мертвим".