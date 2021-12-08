Рынки на страже! Кого сперва будут штрафовать за пластиковые пакеты с 10 декабря

Закон о запрете распространения пластиковых пакетов имеет недостаточно механизмов контроля / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Контроль за безвозмездным распространением пакетов из пластика будут производить выборочно. В основном будут проверять крупные ритейловые сети, а мелкие магазины, рынки (а тем более места стихийной торговли) будут проверять нечасто.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии "Сегодня" высказал Олег Титамир, президент ОО "Украинской организации защиты потребителей услуг". Эксперт ответил на самые актуальные вопросы украинцев и рассказал про некоторые несовершенства закона.

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Сперва он отметил, что контроль за исполнением закона возложен на Госпродпотребслужбу.

На чем она еще специализируется

Этот орган исполнительной власти специализируется на:

контроле за соблюдением законодательства в сфере пищевых продуктов и защиты прав потребителей ;

; контроле 15 сфер от качества и безопасности пищевых продуктов до проверки добросовестности рекламы или осуществления государственного ветеринарно-санитарного контроля;

контроле соблюдения бизнесом и гражданами противоковидных мер.

Насколько данный орган эффективен? По словам Олега Титамира, на Госпотребслужбу возложено слишком много задач. На это ни сил, ни кадрового, ни финансового обеспечения не хватает.

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Кого будут проверять?

"Можно спрогнозировать, что контролеры Госпотребслужбы будут осуществлять очень выборочный контроль — в большинстве своем в крупных ритейловых сетях, а мелкие магазины, рынки (а тем более места стихийной торговли) будут проверяться изредка", — говорит Олег Титамир.

Почему? Проверок настолько велико, что осуществить каждую из них — задача нереальная.

Кому доверить эту задачу?

"Поскольку оборот пластиковых пакетов – это вопрос экологии, а не прав потребителей или качества продукции – то более логичным было бы, по моему мнению, возложить контроль за исполнением профильного закона об ограничении оборота пластиковых пакетов на Государственную экологическую инспекцию, которая имеет гораздо более глубокие компетенции и кадровые возможности для контроля за соблюдением экологического законодательства", — убежден Титамир.

Есть ли место коррупции?

"Коррупционные факторы не исчезают никуда. Инспекторы, очевидно, будут договариваться с бизнесом не штрафовать его за определенную неправомерную выгоду… Еще один момент: нет никаких гарантий того, что данная инициатива не мотивирует предприятия поставить символическую цену на пакеты, а граждан – продолжить их использовать, эту цену уплатив", — говорит эксперт.

Штрафы за нарушение достаточно высоки?

"Закон не будет работать как должно из-за непропорционально низких штрафов – 8 500-34 000 грн. за распространение сверхтонких, тонких и оксоразлагаемых пластиковых пакетов (кроме сверхтонких и биоразлагаемых), и 1700 – 8 500 грн. за безвозмездное распространение пластиковых пакетов определенной модификации. Что такое даже 34000 грн. для ритейловой сети с годовыми оборотами в пару миллиардов гривен?!", — выразил свое мнение Олег Титамир.

Что сделать, чтобы закон заработал?

"Очевидно, чтобы закон заработал эффективно, нужно, как минимум, увеличить в 2-3 раза штрафы, а главное – внедрить специальный акциз на производство, оптовую и розничную торговлю пластиковыми пакетами, который будет аккумулироваться в специальном государственном фонде, из которого финансировались компании, что перерабатывают пластик. А для ритейловых сетей и продовольственных магазинов полностью отказавшихся от пластика установить определенные налоговые, арендные и другие льготы в течение определенных периодов", — убежден Титамир.

Размер штрафов с 10 декабря

Запрет касается магазинов, супермаркетов, заведений питания и сферы предоставления услуг. На биоразлагаемые, а также сверхтонкие пластиковые пакеты, существуют первичной упаковкой для свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда, требования пока не распространяются. Это исключение действует до 2023 года.

К нарушителям вышеуказанного закона будут применяться административно-хозяйственные санкции, а именно штрафы от 1700 до 3400 гривен. За повторное нарушение сумма будет составлять от 3400 до 8500 гривен. Штраф платит предприятие в течение 15 дней со дня получения копии постановления.

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Ранее "Сегодня" давал рекомендации, чем заменить пластиковые пакеты и тем самым внести свою долю в сохранение внешней среды.

А также узнавал, почему эксперты называют вышеупомянутый закон "мертвым".