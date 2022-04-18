Зростання цін в Україні – які "стратегічні" продукти подорожчали

Які крупи у квітні подорожчали найбільше - список / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

За майже два місяці після початку війни, в Україні зросли середні ціни на крупи. Купувати у квітні стало дорожче гречку, пшоно та рис.

Про це свідчать дані Мінфіну.

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Найбільше додала в ціні гречка. Якщо у березні середня вартість крупи була в межах 50,81 грн, то вже у квітні цінник становив 59,25 грн/кг.

Що ще подорожчало:

пшоно – з 23,32 грн/кг до 25 грн;

довгий рис – з 44,18 грн/кг до 49,90 грн.

При цьому кілограм довгого пропареного рису суттєво подешевшав – з 36,77 до 29,20 грн/кг .

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Що з іншими продуктами

Якщо у квітні в Україні почали дорожчати крупи, то у березні серйозно подорожчали овочі . Цибуля стала дорожчою на 33,7%, її середня ціна становить 19,4 грн за кілограм, а морква на 27,3% до 20,1 грн за кілограм.

Додала у ціні картопля, ціна за кілограм становить уже 11,7 грн., що на 22,6% більше, ніж у лютому. Інші продукти також стрімко дорожчають:

буряк – на 24,8% до 21,9 грн за кілограм;

гречана крупа – на 11,4% до 54,2 грн. за кілограм;

яблука – на 11% до 14,3 грн. за кілограм;

пшоно – на 10,4% до 21,5 грн за кілограм;

сало – на 8,5% до 116,4 грн. за кілограм;

морожена риба – на 8,2% до 114,5 гривні за кілограм;

свинина – на 5,7% до 130,6 грн. за кілограм.

Раніше ми розповідали, що українців неприємно вражають висока вартість томатів , та писали, як підприємці незаконно піднімають ціни на соціально значущі продукти .