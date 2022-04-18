Рост цен в Украине – какие "стратегические" продукты подорожали

Какие крупы в апреле подорожали больше всего - список / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Почти через два месяца после начала войны в Украине выросли цены на крупы. В апреле стали дороже гречка, пшено и рис.

Об этом свидетельствуют данные Минфина.

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Наиболее прибавила в цене гречка. Если в марте средняя стоимость крупы была в пределах 50,81 грн, то уже в апреле на ценнике 59,25 грн/кг.

Что еще подорожало:

пшено – с 23,32 грн/кг до 25 грн;

длиннозерный рис – с 44, 18 грн/кг до 49,90 грн.

При этом длиннозерный пропаренный рис существенно подешевел – с 36,77 до 29,20 грн/кг.

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Что с остальными продуктами

Если в апреле в Украине начали дорожать крупы, то в марте серьезно подорожали овощи. Лук стал дороже на 33,7%, его средняя цена составляет 19,4 грн/кг, а морковь – на 27,3%, до 20,1 грн/кг.

Прибавил в цене картофель – 11,7 грн/кг, что 22,6% больше, чем в феврале. Остальные продукты также стремительно дорожают:

свекла – на 24,8%, до 21,9 грн за килограмм;

гречневая крупа – на 11,4%, до 54,2 грн за килограмм;

яблоки – на 11%, до 14,3 грн за килограмм;

пшено – на 10,4%, до 21,5 грн за килограмм;

сало – на 8,5%, до 116,4 грн за килограмм;

мороженая рыба – на 8,2%, до 114,5 гривен за килограмм;

свинина – на 5,7%, до 130,6 грн за килограмм.

Ранее мы рассказывали, что украинцев неприятно удивляет высокая стоимость томатов, и писали, как предприниматели незаконно поднимают цены на социально значимые продукты.