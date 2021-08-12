Російська мережа супермаркетів повернулася в Україну, а в Європі рекордно злетіли ціни на газ – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

В Україні російська мережа супермаркетів Mere відкрила перший магазин, а в Європі виросли ціни на газ. Колаж: "Сьогодні"

12 серпня президент Володимир Зеленський підписав закони, яким звільнив від податків ввезення електромобілів в Україні, а російська мережа супермаркетів Mere відкрила свої перші магазини в українських містах.

Підвищення цін на газ в Європі

В Європі біржова ціна на природний газ досягла 555 доларів за тисячу кубометрів. Це рекорд за три з половиною роки – з початку березня 2018-го, коли газ дорожчав через сильне похолодання в ЄС.

Тепер газ в Європі дорожчає на тлі скорочення поставок з Росії. Обсяги російського палива в ЄС знижуються через газового шантажу Кремля, а також на тлі аварії на заводі "Газпрому" на Ямалі.

Повернення російської мережі супермаркетів в Україні

В Україні свій перший магазин відкрила російська мережа супермаркетів Mere, яка, на думку секретаря РНБО Олексія Данілова є спецоперацією російських спецслужб.

Мережа вже запустилася в Нікополі і в Павлограді (Дніпропетровська область). У компанії в планах запустити в Україні 40 супермаркетів. Вони можуть з'явитися в країні до кінця року.

В першу чергу супермаркети хочуть відкривати в Дніпропетровській і Київській областях.

Скасування ПДВ на ввезення електромобілів в Україні

До 31 жовтня 2021 роки від податку на додану вартість (ПДВ) звільнене ввезення електромобілів в Україну. Відповідні закони підписав резидент Володимир Зеленський.

У перелік транспортних засобів, на які поширюється ця пільга, додаються:

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електробуси;

електровантажівки;

електроспецтехніка.

Закони також передбачають, що при держзакупівлях транспортних засобів частка авто з електричними двигунами має скласти не нижче 50% до 2030 року.

Лідерство України в експорті соняшникової олії

Україна утримала перше місце в світі з експорту соняшникової олії. Крім того, наша країна також є найбільшим виробником цього продукту. Його продажі за кордон приносять 11% від всієї експортної виручки держави.

Три головних покупця української олії:

Індія – 31% українського експорту, 1,9 млн тонн олії. Китай – 20%, 1,2 млн тонн. Нідерланди – 10%, 0,6 млн тонн.

Ініціатива автоімпортерів

Ціни на автомобілі можуть впасти в ціні. Обвал цін як мінімум на 12% можуть спровокувати імпортери, які хочуть обнулити ввізне мито в Україну.

Вартість може впасти не тільки на нові авто, а й на старі, а також на вантажівки і мотоцикли.

У разі схвалення ініціативи, на автомобілі, привезені з Європи, до 2027 року Україна змушена буде скасувати мито до 0%. Водночас імпортери виступають за скасування мита на всі автомобілі, крім вироблених в Росії, вже зараз.