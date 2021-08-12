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Ціни на авто можуть обвалитися: в Україні хочуть скасувати ввізне мито

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
12 серпня, 11:18
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Проти "нульового мита" може виступити уряд, вважає гендиректор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів
Імпортери хочуть обнулити ввізне мито на автомобілі
Імпортери хочуть обнулити ввізне мито на автомобілі

Ціни на автомобілі можуть впасти в ціні. Обвал цін як мінімум на 12% можуть спровокувати імпортери, які хочуть обнулити ввізне мито в Україну.

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Як пише UBR, таку оновлену законодавчу ініціативу вони запропонують на розгляд народним депутатам і уряду.

Вартість може впасти не тільки на нові авто, а й на старі, а також на вантажівки і мотоцикли.

У разі схвалення ініціативи, на автомобілі, привезені з Європи, до 2027 року Україна змушена буде зменшенити ввызне мито до 0%. Водночас імпортери виступають за скасування мита на всі автомобілі, крім вироблених в Росії, вже зараз.

Як говорить гендиректор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко, до 2024-го або 2027 року мито на європейські автомобілі буде 0%. А на японські, американські, корейські, китайські – залишиться 10%.

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Як ми писали раніше, в липні в Україні зареєстрували рекордну кількість авто, ввезених з-за кордону. Тільки за останній місяць 54,5 тисячі підтриманих іномарок отримали українські номери.

А от в Україні за червень виробили 745 одиниць автомобільного транспорту. Це майже на чверть менше показника за травень-2021, зате на 122% більше, ніж в червні минулого року.

Також ми розповідали, як вважають акциз на розмитнення евроблях за новими пільговими правилами:

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