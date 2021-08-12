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Зеленський скасував ПДВ на ввезення електромобілів в Україні

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська редактор розділу Гроші
12 серпня, 15:04
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Операції ввезення на територію України автомобілів і автобусів з електродвигунами тимчасово звільнені від податку на додану вартість
Зеленський підписав закони про популяризацію електротранспорту
Зеленський підписав закони про популяризацію електротранспорту / Фото: AFP, Офис Президента Украины

Ввезення електромобілів в Україні звільнено від податку на додану вартість (ПДВ) до 31 грудня 2025 року. Крім того, до переліку транспортних засобів, на які поширюється ця пільга, додаються:

  • електробуси;
  • електрогрузовики;
  • електроспецтехніка.
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Відповідні законопроекти № 3477 і № 3476, які прийняла Верховна Рада в липні, підписав президент Володимир Зеленський.

Закони також передбачають, що при держзакупівлях закупівлю транспортних засобів частка авто з електричними двигунами повинна скласти не нижче 50% до 2030 року.

При цьому до 1 січня 2029 року тимчасово будуть звільнені від сплати ввізного мита комплектуючі вироби, а також обладнання, яке потрібно для виробництва електричних транспортних засобів.

Бензин і дизель відходять у минуле

На тлі спроб збільшити кількість електромобілів в Україні влади вже планують заборонити ввезення і першу державну реєстрацію авто з ДВС – як бензинових, так і дизельних. Пропонується заборонити:

  • з 1 січня 2027 роки для б/в автомобілів з дизельними руховими внутрішнього згоряння;
  • з 1 січня 2030 роки для нових авто на дизелі, а також для б/в і нових авто з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння.
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Така ініціатива міститься в проект закону, який оприлюднило Міністерство інфраструктури. Документ поки не схвалений Кабінетом міністрів і не зареєстрований у Верховній Раді.

Глобальний прогноз

Вже до 2040 року дві третини всіх продаваних автомобілів в світі становитимуть електрокари, підрахували аналітики BloombergNEF. На їхню думку, в найближчі 20 років продажу електромобілів виростуть в 22 рази – з 3 млн в 2020 році до 66 млн в 2040-му. Найсильніше популярність "зелених" авто виросте в Європі і Китаї.

Розвиток ринку електромобілів прискорюється завдяки:

  • поліпшенню характеристик акумуляторів;
  • зниження вартості акумуляторів;
  • збільшення кількості пунктів зарядки:
  • державній політиці, яка стимулює відмову від авто з ДВС.

Нагадаємо, раніше для популяризації електричних авто в Україні такжеввелі митні пільги. Так, вартість акцизу за розмитнення авто з електричним двигуном становить 1 євро за кіловат / годину. Отже, навіть для автомобілів з потужними акумуляторами сума мита коливається від 20 до 100 євро.

Крім того, в Україні гряде подорожчання бензину.

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