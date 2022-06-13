Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини економіки Економіка

РФ чекає на новий дефіцит через санкції – без яких продуктів залишаться росіяни

Софія Зінов’єва
13 червня, 09:49
Розповідаємо, коли росіяни відчують складнощі із звичайними продуктами

У Росії намітився новий дефіцит продуктів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російські виробники чаю та кави можуть очікувати серйозних проблем із поставками сировини через санкції, адже практично все, що використовується імпортне.

Про це заявив гендиректор асоціації "Росчайкофе" Рамаз Чантурія, повідомляють росЗМІ.

Реклама

За його словами, можуть виникнути труднощі з логістикою, оскільки транспортні коридори значно звузилися через обмеження заходу. Перші серйозні проблеми почнуться вже найближчим часом, але вони почнуть відчуватися по-справжньому за місяць-два.

"Наразі усіх непокоїть, що буде з поставками. Я б казав, що в дуже короткостроковій перспективі ситуація напружена, але поки що керована. Але в найближчі місяць-два ми очікуємо на серйозну турбулентність", – заявив Чантурія.

Гендиректор "Росчайкофе" зазначив, що крім проблем із логістикою, виникли "вимоги до повної передоплати". Через що вже у березні-квітні плановий імпорт знизився майже вдвічі.

Реклама

Безробіття в РФ

У дослідженні "Картина іноземного бізнесу у нових економічних умовах", яке провели експерти "Центру стратегічних розробок" сказано, що якщо іноземний бізнес продовжить залишати російський ринок, то близько двох мільйонів росіян залишаться без роботи.

У тих компаніях, які вже призупинили чи обмежили роботу в РФ через західні санкції, працює до 350 тис. росіян.

Найсильніший удар припав на працівників харчової та хімічної промисловості, а також автомобілебудування.

Реклама

А серед регіонів найскладніше з безробіттям в Калузькій та Новгородській областях.

"Сьогодні" раніше писали, які західні компанії вже залишили ринок агресора, і розповідали, як рахунки росіян непомітно грабує банк "Тінькофф".