РФ чекає на новий дефіцит через санкції – без яких продуктів залишаться росіяни

У Росії намітився новий дефіцит продуктів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російські виробники чаю та кави можуть очікувати серйозних проблем із поставками сировини через санкції, адже практично все, що використовується – імпортне.

Про це заявив гендиректор асоціації "Росчайкофе" Рамаз Чантурія, повідомляють росЗМІ.

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За його словами, можуть виникнути труднощі з логістикою, оскільки транспортні коридори значно звузилися через обмеження заходу. Перші серйозні проблеми почнуться вже найближчим часом, але вони почнуть відчуватися по-справжньому за місяць-два.

"Наразі усіх непокоїть, що буде з поставками. Я б казав, що в дуже короткостроковій перспективі ситуація напружена, але поки що керована. Але в найближчі місяць-два ми очікуємо на серйозну турбулентність", – заявив Чантурія.

Гендиректор "Росчайкофе" зазначив, що крім проблем із логістикою, виникли "вимоги до повної передоплати". Через що вже у березні-квітні плановий імпорт знизився майже вдвічі.

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Безробіття в РФ

У дослідженні "Картина іноземного бізнесу у нових економічних умовах", яке провели експерти "Центру стратегічних розробок" сказано, що якщо іноземний бізнес продовжить залишати російський ринок, то близько двох мільйонів росіян залишаться без роботи.

У тих компаніях, які вже призупинили чи обмежили роботу в РФ через західні санкції, працює до 350 тис. росіян.

Найсильніший удар припав на працівників харчової та хімічної промисловості, а також автомобілебудування.

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А серед регіонів найскладніше з безробіттям в Калузькій та Новгородській областях.

"Сьогодні" раніше писали, які західні компанії вже залишили ринок агресора, і розповідали, як рахунки росіян непомітно грабує банк "Тінькофф".