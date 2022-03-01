Райффайзен Банку більше не буде? Чому він має намір піти з Росії

Банк виходить з Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Райффайзен Банк розглядає можливість виходу з Росії через повномасштабну війну на території України.

Про це повідомляє Reuters.

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"Рішення, внаслідок якого один з найбільших банків Центральної та Східної Європи може покинути Росію, ухвалять, якщо бізнесу в цих країнах будуть потрібні додаткові гроші чи капітал", — зазначило джерело видання.

Ще раніше банк повідомляв: у разі застосування до нього обмежень, повʼязаних зі SWIFT, перекази в іноземній валюті за кордон суттєво ускладняться.

Зауважимо, що Райффайзен Банк працює в Росії з 1996 року. Входить до списку 13 значущих банків країни. Структура забезпечує фінансові рішення для приватних та корпоративних клієнтів, резидентів та нерезидентів РФ. Згідно з офіційним сайтом організації, регіональна мережа банку налічує 5 філіалів та 116 відділень.

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Що кажуть у банку?

Банк спростовує інформацію про вихід з Росії. У своєму Telegram-каналі він повідомив, що інформація не відповідає дійсності.

"Росія – ключовий ринок групи RBI. Райффайзен Банк будує успішний бізнес на російському ринку вже понад 25 років. Ми готові забезпечити повну та безперебійну доступність фінансових сервісів для наших клієнтів", — написали в Telegram.

Mastercard заблокувала доступ російським банкам

Mastercard заблокувала доступ до платіжної системи кільком російським фінансовим установам.

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Тож випущені цими банками картки припинять працювати за кордоном та в іноземних онлайн-магазинах.

Діятимуть вони лише в Росії. Це має забезпечити Національна система платіжних карток.

Нагадаємо, що раніше у Великій Британії та інших країнах "Великої сімки" заявили про введення санкцій проти Центробанку РФ.

Раніше ми писали, як війна з Україною вдарила по економіці РФ.