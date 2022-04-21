Робота для жінок та чоловіків – які вакансії є на Львівщині та скільки платять

Коротко про ринок праці на Львівщині у квітні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

До Львова та області переїхало чимало людей зі східної України, перевозять також і підприємства.

Вимушені переселенці зіткнулися з питанням не лише пошуку житла, а й пошуку роботи у Львівській області. Станом на 21 квітня у службі зайнятості є понад 2400 вакансій, тож редакція "Сьогодні" пропонує дізнатися, у яких сферах потрібні кадри та скільки платять за роботу.

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Оператор-терміст на автоматичних лініях

Професія передбачає виконання різних робіт під час термічної обробки зварних з’єднань. У Пустомитівському районі шукають оператора-терміста на виробництво пластмасових виробів – комплектуючих до карнизів. Пропонують місячну зарплату у розмірі 22 тис. грн.

Столяр

У Львові шукають людей, які вміють ремонтувати віконні рами, двері, східці, поручні, вміють працювати з деревообробними верстатами і шліфувати паркет. Є багато вакансій на цю посаду, платять від 7 до 15 тис. грн.

Комплектувальник

Потрібні на Львівщині люди, які готові складати корпус меблів, монтувати та працювати з ручним інструментом. Вакансій також достатньо, платять від 7 до 15 тис. грн. Шукають також комплектувальників для підйому вантажів від 30 кг – зарплата 9 тис. грн.

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В’язальник

У Червонограді є попит на в’язальників та помічників майстра. Робота передбачає в’язання панчішно-шкарпеткових виробів, контроль над процесом, а також ремонт швейного обладнання. За різні типи робіт платять від 6,5 тис. до 14 тис. грн.

Слюсар

Дуже великий попит у Львові на кваліфікованих слюсарів-сантехніків – на цю вакансію чи не найбільше пропозицій. В обов’язки входить періодичний обхід корпусів, контроль над експлуатацією гарячого та холодного водопостачання, каналізації та опалення. Зарплата – від 6,5 до 14 тис. грн. Слюсар аварійно-зварювальних робіт може розраховувати на зарплату від 13,6 до 17,8 тис. грн.

Пошиття одягу

Потрібні також люди, які вміють працювати з тканинами – закрійники, розкрійники, кравці. Є вакансії на пошиття робочого одягу та для військових потреб. Залежно від обсягів і типу роботи, платитимуть 6,5-11 тис. грн за місяць.

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Кухар

Попри загальну ситуацію на ринку праці, в Трускавці дуже потрібні кухарі до готельних їдалень та піцамайстри. Відповідно до типу роботи, можна розраховувати на зарплату від 6,5 до 14 тис. грн.

Бармен

У різних містечках Львівщини шукають барменів. У деяких закладах цю роботу пропонують міксувати з виконанням роботи офіціанта. Потрібно знати як міксувати коктейлі й працювати з касовим апаратом. Платять від 6,5 тис. грн.

Офіціант

Обслуговуючий персонал також дуже потрібен на Львівщині. Більшість закладів вимагають, щоб працівники знали англійську мову. Зарплата 6,5-7 тис. грн.

Молодша медсестра/медбрат

У Львові потрібні медсестри та санітарки для догляду за пацієнтами й рознесення їжі. Ринкова зарплата – 6,5 тис. грн.

Манікюрник

Досить поширена вакансія зараз на Львівщині – майстриня з манікюру. У різних закладах є різні вимоги, десь крім нарощування нігтів та манікюру вимагають вміння робити педикюр, художнє оформлення, а також фарбувати брови. Зарплата – 6,5-15 тис. грн.

Перукар

Потрібні також перукарі, які розуміються на сучасних трендах, вміють працювати з різними типами волосся, стригти, укладати, фарбувати й мелірувати. Платять від 6,5 до 15 тис. грн.

Охоронець

Є потреба і в людях, які готові захищати майно і різні об’єкти на територіях підприємств. В обов’язки входить знання роботи сигналізації, засобів охорони, спостережних приладів тощо. Ринкова зарплата коливається від 7 до 11 тис. грн.

Для того, щоб влаштуватися на роботу, переселенцям потрібно прийти у найближче відділення центру зайнятості. Із собою мати паспорт, ідентифікаційний код, документи про освіту, трудову книжку та військовий квиток – у такий спосіб можна оформити статус безробітного та отримувати допомогу. Більше інформації щодо актуальних вакансій – за посиланням.

Робота в умовах війни

Раніше ми розповідали про головні перепони, які заважають українцям знайти роботу під час воєнного стану в Україні. Проживання у зоні бойових дій чи захист держави від агресора далеко не основні в переліку, який сформували на основі опитування.

Зараз найбільше вакансій у великих містах, переважно на заході країни, однак можна знайти роботу і в Києві, Одесі, Дніпрі та Запоріжжі. Серед найпопулярніших вакансій – найбільш оплачувані:

програмісти;

менеджери з продажів;

консультанти;

дизайнери.

Розмір зарплат в Україні дуже сильно відрізняється, у залежності від типу робіт. На деяких посадах платять мінімальні 6500 грн, а на деяких можна заробити до 170 тис. грн за місяць.

Водночас у Польщі також активно наймають українських громадян на різні посади – є робота для жінок, але потребують здебільшого чоловіків. Дізнайтеся також, що чекає на українців на ринку праці після війни.