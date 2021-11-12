Намагалися принизити клієнта без VIP-картки: українець поскаржився на хамство у ПриватБанку

Клієнта ПриватБанку обурила хамська поведінка у відділенні / Фото: Колаж: Сьогодні

Один із клієнтів ПриватБанку обурився сервісу у відділенні та не ввічливій поведінці співробітників, які його обслуговували.

Про це незадоволений чоловік написав у відгуку на сайті "Мінфін".

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За словами користувача, він зміг зняти гроші зі свого рахунку лише зі скандалом, в одному із Харківських відділень.

"Співробітник банку почала переді мною пропускати двох своїх знайомих голосно аргументуючи це наявністю у них карти Платинум. Хоча я розумів, що ця ситуація відбувається для того, щоб їм встигнути до перерви", – пише чоловік.

Одна з жінок, яку хотіли провести без черги, сказала співробітниці, що в неї немає карти Платинум. На що касир відповіла "Та нічого".

Після цього співробітниця ПриватБанку запитала мету візиту у власника відгуку. Чоловік сказав, що хоче зняти гроші у касі.

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"Потім вона почала голосно і на все відділення з'ясовувати, чи я є ВІП клієнтом (тільки такі клієнти, як я зрозумів, можуть здійснювати комунікації з живими людьми у цьому відділенні", – йдеться у відгуку.

Клієнт виявився підприємцем і коли таки зміг зняти гроші з карти почув за своєю спиною неприємну розмову.

"За моєю спиною співробітниця розповідала, що для зняття грошей вони мають банкомати та термінали. Чесно, я це чудово знаю і, повірте, не турбую вас своїм приходом у відділення та не займаю дорогоцінний час касирів та співробітників, коли сума зняття не дуже велика. Касир, якій дуже хотілося на перерву, почала ремствувати, що в мене "звичайна полуничка", це її вкрай обурило", – пише чоловік.

Після цього співробітники навіть не подумали вибачитись і запропонувати клієнту якесь рішення щодо відкриття іншого рахунку. Натомість, чоловік "почув лише несхвальне улюлюкання".

Що відповіли у банку?

Представники ПриватБанку відреагували на гнівне повыдомлення та вибачилися за неприємний осад після візиту до відділення.

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"Ми обов'язково проведемо перевірку щодо даної ситуації та повідомимо вас за результатом. Для цього ми звернулися до вас до приватних повідомлень, щоб уточнити ваші контакти", – написала служба підтримки.

Як працюватимуть банки у червоній зоні?

Раніше у коментарі "Сегодня" співробітники Ощадбанку та ПриватБанку розповіли, що фінансові установи перебувають у списку винятків і для їхнього відвідування не потрібний ПЛР-тест чи довідка про вакцинацію.

Однак не варто забувати про маски та соціальну дистанцію, ці правила, як і раніше, залишаються в силі.

Раніше ми писали, що ПриватБанк почне блокувати рахунки деяких клієнтів навіть якщо у них не минув строк дії.

А також розповідали, про нову послугу ПриватБанку для заробітчан.