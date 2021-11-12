Пытались унизить клиента без VIP-карты: украинец пожаловался на хамство в ПриватБанке

Клиента ПриватБанка возмутило хамское поведение в отделении / Фото: Коллаж: Сегодня

Один из клиентов ПриватБанка возмутился сервису в отделении и не вежливому поведению сотрудников, которые его обслуживали.

Об этом недовольный мужчина написал в отзыве на сайте "Минфин".

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По словам пользователя, он смог снять деньги со своего счета только со скандалом, в одном из Харьковских отделений.

"Сотрудник банка начала передо мной пропускать двоих своих знакомых громко аргументируя это наличием у них карты Платинум. Хотя я понимал, что вся эта ситуация происходит для того, чтоб им успеть до перерыва", – пишет мужчина.

Одна из женщин, которую хотели провести без очереди сказала сотруднице, что у нее нет карты Платинум. На что кассир ответила "Та ничего".

После этого сотрудница ПриватБанка спросила цель визита у владельца отзыва. Мужчина сказал, что хочет снять деньги в кассе.

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"Затем она начала громко и на все отделение выяснять, являюсь ли я ВИП клиентом (только такие клиенты, как я понял, могут совершать коммуникации с живыми людьми на этом отделении", – говорится в отзыве.

Клиент оказался предпринимателем и когда все таки смог снять деньги с карты услышал за своей спиной неприятный разговор.

"За моей спиной сотрудница рассказывала, что для снятия денег у них есть банкоматы и терминалы. Честно, я это прекрасно знаю и, поверьте, не утруждаю вас своим приходом в отделения и не занимаю драгоценное время кассиров и сотрудников, когда сумма снятия не очень большая. Кассир, которой очень хотелось на перерыв, начала сетовать, что у меня "обычная клубничка", это её крайне возмутило", – пишет мужчина.

После этого сотрудники даже не подумали извинится и предложить клиенту какое-то решение по открытию другого счета. Вместо этого, мужчина "услышал только неодобрительное улюлюканье".

Что ответили в банке?

Представители ПриватБанка отреагировали на гневный отзыв и извинились за неприятный осадок после визита в отделение.

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"Мы обязательно проведем проверку по данной ситуации и сообщим вам по результату. Для этого мы обратились к вам в приватные сообщения, чтобы уточнить ваши контакты", – написала служба поддержки.

Как будут работать банки в красной зоне?

Ранее в комментарии "Сегодня" сотрудники Ощадбанка и ПриватБанка рассказали, что финансовые учреждения находятся в списке исключений и для их посещения не нужен ПЦР-тест или справка о вакцинации.

Однако не стоит забывать про маски и социальную дистанцию, эти правила по прежнему остаются в силе.

Ранее мы писали, что ПриватБанк начнет блокировать счета некоторых клиентов, даже если у них не истек срок действия.

А также рассказывали, про новую услугу ПриватБанка для заробитчан.