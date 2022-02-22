Путін підписав Росії вирок? Як визнання "ЛДНР" вдарить по економіці РФ

Що Путін власноруч зробив з економікою РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання незалежності псевдо республік "ЛНР" та "ДНР".

Після цього глава Кремля попросив Федеральні збори скоріше ратифікувати документи про визнання угруповань, що окупували частину Донбасу.

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За словами Путіна, це рішення назрівало давно і визнати незалежність квазі-республік потрібно негайно.

Незважаючи на тріумф бойовиків, багато росіян не поділяють їх захоплення, оскільки в очікуванні санкцій з боку заходу фондові ринки РФ і російський рубль обвалилися до надзвичайно низьких значень.

Що заявляють союзники?

Переважна більшість світової спільноти негативно відреагувала на такий крок Путіна і пообіцяла запровадити реально болючі санкції проти РФ.

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Представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що перший пакет санкцій ЄС прийме вже 22 лютого і це ще не кінець.

За даними агентства Bloomberg, санкції ЄС проти Росії можуть включати обмежений список осіб та організацій, заборону на видобуток корисних копалин та на торгівлю з "ЛДНР".

Санкції проти Росії готує не лише Євросоюз та США, а й Японія, яка хоче накласти обмеження на експорт до високотехнологічної продукції, чіпів і робототехніки.

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"Путін зрозуміє, що він серйозно прорахувався, визнавши ЛДНР", – заявив прем'єр Британії Борис Джонсон.

Пізніше Великобританія заявила про запровадження санкцій проти п'яти російських банків.

Що буде із економікою РФ?

Як розповів в ексклюзивному коментарі "Сьогодні" економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ, визнанням "ЛДНР" Путін справді нажив собі проблем, але про смертний вирок для всієї економіки говорити зарано.

"Те, що російська економіка зіткнеться з проблемами – це очевидно. Але ми вже зараз бачимо, що щодо відключення Росії від платіжної системи Swift позиція заходу однозначна – відключати від неї РФ не будуть. Відповідно у РФ не буде якихось серйозних транзакційних проблем", – каже експерт.

Також, за словами аналітика, не будуть введені санкції проти коштів Центрального банку та російських резидентів фонду, не запроваджуватиметься енергетичне ембарго.

Санкції можуть торкнутися інвестицій у російську економіку, постачання якихось технологій, міжнародного співробітництва, стверджує експерт.

Вони вже торкнулися "Північного потоку-2", сертифікацію якого було зупинено Міністерством економіки Німеччини.

Проблема полягає в тому, що з 2014 року російська економіка стала більш стійкою до таких потрясінь, було проведено політику імпортозаміщення, а сама економічна модель формувалася ніби усередині капсули.

"Те, що ми бачимо, це просто хвиля інвестиційного шоку, оскільки сценарій визнання так званих "ЛДНР" дуже слабо читався в заявках західних політиків і ми бачимо виведення капіталу іноземних інвесторів з РФ", – говорить Кущ.

Саме ці масові розпродажі активів і спричинили обвал на фондовому ринку. Тепер акції, які "скинули" нерезиденти за безцінь скуповують гравці внутрішнього ринку.

Санкції безглузді?

Безперечно ні, каже Олексій Кущ і додає, що це навіть більше, ніж союзники могли зробити для України, оскільки їхня економіка також від цього надзвичайно страждає.

Мета санкцій, наголосив експерт, не в тому, щоб когось покарати чи змусити щось зробити, а в тому, щоб стримати Росію від подальшого наступу.

Якщо одразу викинути всі козирі, це буде для РФ "квитком на війну", тому санкції будуть вводити "по чайній ложці".

Нинішні заходи хоч і не зруйнують економіку РФ вщент, але поступово погіршать стан населення та уповільнять зростання економіки.

"Сказати, що Росія не зверне уваги на санкції не можна. Якби їх не було, ми б бачили набагато сумніший для України сценарій", – каже експерт.

Що відбувається із гривнею?

Зранку 22 лютого українська гривня на міжбанку різко обвалилася щодо американського долара через визнання Путіним незалежності "ЛДНР".

Курс гривні під час торгів знизився до 29,13 грн/дол, але трохи пізніше Нацбанку все ж таки вдалося трохи стабілізувати ситуацію.

Як розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, настрої на ринку песимістичні й надалі все залежатиме від новин, що надходять.

"Сьогодні" також писали, що Німеччина зупиняє сертифікацію "Північного потоку-2" і розповідали, що відбувається з російським фондовим ринком.