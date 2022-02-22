Путин подписал России приговор? Как признание "ЛДНР" ударит по экономике РФ

Что Путин собственноручно сделал с экономикой РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР".

После этого глава Кремля попросил Федеральное собрание скорее ратифицировать документы о признании оккупировавших часть Донбасса группировок.

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По словам Путина, это решение назревало давно, и признать независимость квазиреспублик требуется незамедлительно.

Несмотря на ликование боевиков, многие россияне не разделяют их восторга, поскольку в ожидании санкций со стороны Запада фондовые рынки РФ и российский рубль обвалились до необычайно низких значений.

Что заявляют союзники?

Подавляющее большинство мирового сообщества негативно отреагировало на такой шаг Путина и пообещало ввести реально болезненные санкции против РФ.

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Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что первый пакет санкций ЕС примет уже 22 февраля, и это еще не конец.

По данным агентства Bloomberg, санкции ЕС против России могут включать ограниченный список лиц и организаций, запрет на добычу полезных ископаемых и на торговлю с "ЛДНР"

Санкции против России готовит не только Евросоюз и США, но и Япония, которая хочет наложить ограничения на экспорт в РФ высокотехнологичной продукции, чипов и робототехники.

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"Путин поймет, что он серьезно просчитался, признав "ЛДНР", – заявил премьер Британии Борис Джонсон.

Позже Великобритания заявила о введении санкций против пяти российских банков.

Что будет с экономикой РФ?

Как рассказал в эксклюзивном комментарии "Сегодня" экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ, признанием "ЛДНР" Путин действительно нажил себе проблем, но о смертном приговоре для всей экономики говорить рано.

"То, что российская экономика столкнется с проблемами – это очевидно. Но мы уже сейчас видим, что в части отключения России от платежной системы Swift позиция запада однозначная – отключать от нее не будут. Соответственно у РФ не будет каких то серьезных транзакционных проблем", – говорит эксперт.

Также, по словам аналитика, не будут введены санкции против средств Центрального банка и российских резидентов фонда, не будет вводится энергетическое эмбарго.

Санкции могут коснутся инвестиций в российскую экономику, поставок каких то технологий, международного сотрудничества, утверждает эксперт.

Они уже коснулись "Северного потока-2", сертификация которого была остановлена Министерством экономики Германии.

Проблема заключается в том, что с 2014 года российская экономика стала более устойчивой к таким потрясениям, была проведена политика импортозамещения, а сама экономическая модель формировалась как будто внутри капсулы.

"То, что мы видим, это просто волна инвестиционного шока, поскольку сценарий признания так называемых "ЛДНР" очень слабо читался в заявках западных политиков и мы видим вывод капитала иностранных инвесторов из РФ", – говорит Кущ.

Именно эти массовые распродажи активов и вызвали обвал на фондовом рынке. Теперь акции, которые "сбросили" нерезиденты за бесценок скупят игроки внутреннего рынка.

Санкции бессмысленны?

Безусловно нет, говорит Алексей Кущ и добавляет, что это даже больше, чем союзники могли сделать для Украины, поскольку их экономика также от этого чрезвычайно страдает.

Цель санкций, подчеркнул эксперт, не в том, чтобы кого то наказать или заставить что то сделать, а в том, чтобы сдержать Россию от дальнейшего наступления.

Если сразу выбросить все козыри, это будет для РФ "билетом на войну", поэтому санкции будут вводить "по чайной ложке".

Нынешние меры хоть и не разрушат экономику РФ до основания, но постепенно ухудшат состояние населения и замедлят рост экономики.

"Сказать, что Россия не обратит внимания на санкции нельзя. Если бы их не было, мы бы видели намного более печальный для Украины сценарий", – говорит эксперт.

Что происходит с гривней?

Утром 22 февраля украинская гривня на межбанке резко обвалилась относительно американского доллара из-за признания Путиным независимости "ЛДНР".

Курс гривни в ходе торгов снизился до 29,13 грн/долл, но чуть позже Нацбанку все же удалось немного стабилизировать ситуацию.

Как рассказал "Сегодня" руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, настроения на рынке пессимистические и дальше все будет зависеть от поступающих новостей.

"Сегодня" также писали, что Германия останавливает сертификацию "Северного потока-2" и рассказывали, что происходит с российским фондовым рынком.