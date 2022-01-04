Професія 2022 року: на кого в Україні буде шалений попит

Що стане професією 2022 року? / Фото: Колаж: Сьогодні

Кожен новий рік змінює український ринок праці й виводить у топ нові спеціальності, а якісь з фахівців, навпаки, стають не такі потрібні та навіть втрачають роботу.

"Сьогодні" разом з економістом та фінансовим аналітиком Олексієм Кущем з'ясували, що провідної ролі в 2022 році набуде персонал у сфері обслуговування.

Реклама

"Сектор послуг буде розвиватися, і не завжди там потрібна вища освіта. Бо насамперед потрібні фахівці середньої ланки", – наголосив економіст.

Це і офіціанти, і співробітники готелів, адміністратори, рецепціоністи, хостес тощо. Зарплати в секторі послуг не сильно зміняться, проте роботу знайти буде легко і дуже швидко.

Також неймовірно потрібні в Україні інженерно-технологічні спеціальності, працівники критичної інфраструктури. Це електрики, фахівці з каналізаційних систем та водопостачання, технологи переробної харчової промисловості.

Завдяки розвитку в країні аграрної сфери, користуватися попитом будуть професії, пов'язані із сільським господарством.

Реклама

Традиційно в Україні назріває дефіцит кваліфікованих спеціалістів у IT-сфері, каже Олексій Кущ.

У списку гостро потрібних опинилися саме такі професії, тому що вони пов'язані з галузями, що розвиваться.

"В Україні формується африканська модель ринку праці. Коли відбувається деградація інфраструктури, промисловості та енергетики, проте залишається критична інфраструктура. Відповідно, той невеликий прошарок фахівців, необхідних для функціонування цієї інфраструктури, важко створити через погану систему освіти", – розповідає фінансовий аналітик.

Професії, яких не потребуватимуть у 2022 році

За словами експерта, в Україні погано налагоджено кореляцію між держзамовленням у системі вищої освіти та попитом на ці спеціальності в економіці.

Реклама

В Україні вчать і випускають величезну кількість не потрібних ринку спеціалістів, які згодом не можуть знайти роботу.

Насамперед важко доведеться численним юристам та економістам. На сьогодні ринок перенасичений представниками таких спеціальностей, і їх можна розглядати лише як спосіб здобути вищу освіту, зазначає Кущ.

Ще одну групу спеціальностей економіст назвав такими, що "умовно потрібні" – вони непопулярні в Україні, але можуть мати дуже великий попит за кордоном. Це все, що пов'язано з фундаментальною наукою та дослідженнями. Йдеться також про висококваліфікованих фахівців в енергетиці, логістиці та транспортній сфері.

Галузі економіки, що розвиваються

За словами експерта з працевлаштування Валентини Бардадим, 2021 рік трохи вирівняв і виправив глибокі проблеми 2020-го, коли багато людей шукали роботу, а вакансій було вкрай мало.

Це дає надію, що у 2022 році кількість вакансій та рівень зарплат продовжать зростати, вважає Бардадим.

За її словами, популярними і у великому попиті будуть IT-сфера, виробництво та агробізнес.

Раніше ми писали, що зміниться для українських ФОП у 2022 році та за що роботодавців каратимуть величезними штрафами.