Профессия 2022 года: на кого в Украине будет сумасшедший спрос

Что станет профессией 2022 года? / Фото: Коллаж: Сегодня

Каждый новый год меняет украинский рынок труда и выводит в топ новые специальности, а какие-то из специалистов, напротив, становятся невостребованными и даже теряют работу.

"Сегодня" вместе с экономистом и финансовым аналитиком Алексеем Кущом выяснили, что ведущим 2022 года станет персонал в сфере обслуживания.

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"Сектор услуг будет развиваться, и не всегда там нужно высшее образование. Так как в первую очередь нужны специалисты среднего звена", – отметил экономист.

Это и официанты, и сотрудники отелей, администраторы, рецепционисты, хостес и т. д. Зарплаты в секторе услуг не сильно изменятся, однако работу найти будет легко и очень быстро.

Также невероятно востребованы в Украине инженерно-технологические специальности, работники критической инфраструктуры. Это электрики, специалисты по канализационным системам и водоснабжению, технологи перерабатывающей пищевой промышленности.

В связи с развитием в стране аграрной сферы, пользоваться спросом будут профессии, связанные с сельским хозяйством.

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Традиционно в Украине назревает дефицит квалифицированных специалистов в IT-сфере, говорит Алексей Кущ.

В списке востребованных эти профессии оказались потому, что развиваются соответствующие отрасли экономики.

"В Украине формируется африканская модель рынка труда. Когда происходит деградация инфраструктуры, промышленности и энергетики, однако остается критическая инфраструктура. Соответственно, ту небольшую прослойку специалистов, необходимых для функционирования этой инфраструктуры трудно создать из-за плохой системы образования", – рассказывает финансовый аналитик.

Невостребованные профессии – 2022

По словам эксперта, в Украине плохо налажена корреляция между госзаказом в системе высшего образование и спросом на эти специальности в экономике.

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В Украине учат и выпускают огромное количество не нужных рынку специалистов, которые впоследствии не могут найти себе работу.

В первую очередь тяжело придется многочисленным юристам и экономистам. На сегодняшний день рынок перенасыщен представителями таких специальностей, и их можно рассматривать только как способ получить высшее образование, отмечает Кущ.

Еще одну группу специальностей экономист назвал "условно востребованными" - они не пользуются популярностью в Украине, но могут быть очень нужны за границей. Это все, что связано с фундаментальной наукой и исследованиям. Речь идет также о высококвалифицированных специалистах в энергетике, логистике и транспортной сфере.

Развивающиеся отрасли экономики

По словам эксперта по трудоустройству Валентины Бардадым, 2021 год немного сравнял и исправил глубокие проблемы 2020-го, когда множество людей искало работу, а вакансий было крайне мало.



Это дает надежду, что в 2022 году количество вакансий и уровень зарплат продолжит расти, считает Бардадым.

По ее словам, популярными и востребованными будут IT-сфера, производство и агробизнес.

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