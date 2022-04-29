Продаж нерухомості: українцям відкрили доступ до важливої бази даних

Єдина база даних звітів про оцінку знову у відкритому доступі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українцям повернули важливий інструмент, який стосується оцінки нерухомості. Фонд державного майна України поновив роботу Єдиної бази даних звітів про оцінку.

Про це повідомили у пресслужбі Фонду держмайна.

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Що тепер доступно

"Завдяки поновленню доступу до Єдиної бази звітів про оцінку, громадяни матимуть можливість визначати вартість нерухомості для сплати податків за угодами купівлі/продажу нерухомості, які будуть поновлені після відкриття Державного реєстру речових прав на нерухоме майно", – йдеться у повідомленні.

Раніше доступ до цієї бази був закритий через відключення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. До цих баз закрили доступ з початку воєнного стану, аби вберегти дані громадян. Тому поки що ні купувати нерухомість, ні продавати її неможливо.

Коли в Україні зникне заборона на продаж житла

Раніше ми розповідали, що відновити можливість купувати та продавати житло обіцяють вже скоро. Однак це буде лише на територіях, де немає бойових дій.

Зараз доступна лише реєстрація новобудов. Це важливо з огляду на війну, оскільки якщо майно буде пошкоджене, то інвестору на підставі документів компенсують збитки.

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Крім того, доступ до реєстру найближчим часом нададуть нотаріусам. Але отримають його не всі – лише ті, хто не заплямував свою репутацію незаконними діями. Критерії доступу нотаріусів до реєстру визначатиме постанова Кабміну.

Як правильно орендувати квартиру під час війни

"Сьогодні" писали, що насамперед для зменшення потенційних ризиків учасникам угоди варто чітко прописати, які ситуації вони вважатимуть форс-мажором, через який подальше використання житла як орендоване буде фактично неможливим.

В умовах форс-мажору орендар може звернутись до господаря житла з вимогою зменшити орендну плату або взагалі скасувати її на період дії цих обставин. Такою причиною може бути офіційна заява уряду із закликом евакуюватися з вашого населеного пункту чи області.

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Як орендодавець може додатково убезпечити себе, якщо сумнівається у платоспроможності квартиронаймачів, та як перевірити документи, читайте у нашому матеріалі.

"Сьогодні" також писали, де найбільш низькі ціни на оренду житла, і розповідали, чого чекати від цього ринку у травні.