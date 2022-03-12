Продають за копійки! Жителі Криму в паніці збувають квартири

У Криму продають квартири за безцінь / Фото: Getty Images, Reuters, Колаж: Сьогодні, скріншот

У Криму різко злетіли ціни на продукти, що спонукало місцевих "асвабадітєлєй" у паніці продавати житло й виїжджати на більш "рибні" території.

Редакція "Сьогодні" дізнавалася, за скільки представники країни-агресорки продають свої квартири у Криму та що пропонують за ці гроші.

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Російські онлайн-ресурси переповнені повідомленнями про продаж квартир. Останні пости рясніють здебільшого пропозиціями збуту "вторинки". У переліках можна знайти Сімферополь, Євпаторію, Ялту, Саки, Керч, Бахчисарай та інші популярні серед туристів місця.

Ціни стартують від кількох мільйонів рублів за різні види квартир. Якщо рахувати в доларовому еквіваленті, жителі півострова продають нерухомість фактично за безцінь.

Наприклад, за 1-кімнатну квартиру в Сімферополі просять 4,2 мільйона рублів, або 31,5 тисячі доларів.

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Квартира в Сімферополі за 4 мільйони рублів / Фото: скріншот

А в Євпаторії за таке ж помешкання за кількістю кімнат і площею коштує 5 мільйонів рублів, або 37,5 тисячі доларів.

Квартира в Євпаторії за 5 мільйонів рублів / Фото: скріншот

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Серед власників можна знайти й дешевші пропозиції, всього за 2-3 мільйони рублів. Водночас рієлтори продають житло по 10-15 мільйонів, що в перерахунку на долари становить в середньому 100 тисяч.

Рієлтори намагаються продати житло дорожче / Фото: скріншот

Деякі рієлторські компанії в Криму сподіваються нагріти руки на ситуації, що склалася. Пропонують квартири на 3 або 5 кімнат у Сімферополі та Феодосії за 3 мільярди рублів, або за 22,5 мільйона доларів.

Деякі продавці виставили просто космічні ціни / Фото: скріншот

На інших ресурсах продавці дотримуються середньої ціни в 4-5 мільйонів рублів (до 37 тисяч доларів) за квартиру з однією або двома кімнатами та в 10-15 мільйонів рублів (до 112 тисяч доларів) за три кімнати.

На інших ресурсах середня ціна становить 5 – 7 мільйонів рублів / Фото: скріншот

В основному за квартири в Криму просять до 5 мільйонів рублів / Фото: скріншот

Цікаво, що повідомлення про продаж нерухомості в Криму публікують і на українських сайтах з оголошеннями. Ціни там, звісно, в гривнях – переважно від 1,5 до 3 мільйонів, але в доларовому еквіваленті це все одно виходить трохи більше ніж 100 тисяч доларів.

Дехто виставив оголошення і на українських сайтах / Фото: скріншот

Дехто готовий віддати своє житло за мізер – від 500 до 700 тисяч гривень (17-24 тисячі доларів) або й узагалі обміняти на квартиру в Україні.

Продавці готові обміняти житло в Криму на квартиру в Україні / Фото: скріншот

Ситуація в Криму

Масовий продаж нерухомості в окупованому Криму раптово розпочався 10 березня після тривалого затишшя на ринку. За інформацією Офісу президента, окупанти вивозять з півострова сім’ї працівників ФСБ.

Місцеві "бізнесмени" також пропонують росіянам завести собі бункер. Послуги з облаштування такого сховку оцінюють у 1,5 мільйона рублів. Цікаво, що це рівноцінно вартості багатьох квартир, які в паніці намагаються продати окупанти.

Раніше ми розповідали, що українці зі східних областей масово виїжджають до Польщі через напад Росії.

Водночас Україна очікує отримати від Росії відшкодування за усі збитки, які вона завдала своїм вторгненням.