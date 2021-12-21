Продавцям доведеться знизити "апетит": що буде з цінами на житло у 2022 році

Найбільше подорожчали квартири у столиці / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні на 9,6% подорожчали квартири, які виставили на продаж на вторинному ринку житла. Якщо у жовтні вони коштували $901/м2, то у листопаді вже – $988/м2.

Про це свідчать результати дослідження вторинного ринку нерухомості України, проведеного Асоціацію фахівців з нерухомості (рієлторів) України спільно з Геоінформаційним порталом "Увекон".

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Загалом в Україні подорожчали:

1-кімнатні квартири – на 5,3% (із $951/м2 до $1001/м2),

2-кімнатні квартири – на 7,3% (із $860/м2 до $923/м2);

3-кімнатні квартири – на 10,2% (із $879/м2 до $968/м2);

4-кімнатні квартири – на 12,8% (із $1227/м2 до $1308/м2).

Найбільше подорожчали квартири у столиці – в середньому на 13,2%. В кінці листопада середня вартість м2 житла на вторинному ринку Києва перевищила позначку $2100.

А в інших містах:

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Дніпрі – 4,1%;

Львові – 5,3%;

Одесі – 2,1%;

Харкові – 4,7%.

У решті регіонів подорожчання не перевищило 5%. А мінімальним воно було у Кропивницькому та Чернівцях, 0,1% та 0,2 відповідно.

"Наразі у населення та бізнесу з’явилася альтернатива для інвестицій, дохід від яких яких покриватиме інвестиційні ризики. Крім того, ліквідність інвестицій в облігації та депозити є вищою за вкладання коштів у житло. Тому кількість охочих купувати житло, як інвестицію в наявних економічних умовах стає дедалі менше", – пояснив генеральний директор групи компаній "Увекон" Володимир Шалаєв.

У той же час, все більше українців намагаються продати свої квартири на піку цін. Проте, ціни залежатимуть від економічної та політичної ситуації в Україні.

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Інший експерт, президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта, вважає необгрунтованим зростання цін на продаж квартир, оскільки вартість житла на вторинному ринку зросла на 15-17% і досягла максимальних позначок, що відповідають платоспроможному попиту.

"Наразі ціна продажу квартир на вторинному ринку в середньому на 10-12% нижча, аніж вартість, заявлена продавцями. Відповідно, щоб продати квартиру, власникові доведеться або ж суттєво знижувати свій "апетит" до прибутку, або ж чекати на кращі часи, коли доходи громадян суттєво зростуть і, відповідно, збільшиться рівень попиту", – вважає експерт.

Він вважає, що у найближчі 3-4 місяці переважна більшість продавців будуть змушені зменшити вартість виставлених на продаж осель. Оскільки, попит на вторинному ринку суттєво обмежений

"Відповідно покупці шукатимуть квартири, зважаючи не лише на суто технічні характеристики об’єкта, а більшою мірою на їхню вартість. Люди шукатимуть житло за "підйомною" для них ціною, або ж будуть змушені відкласти придбання на невизначений термін", – сказав Юрій Піта.

Українці здають нерухомість

За даними опитування OLX, близько 67% українців здають в оренду різноманітну нерухомість, від квартир до технічних приміщень.

Також опитування з’ясувало, що 9% орендодавців вважають, що кожен орендар є проблемним.

Основним доходом здавання нерухомості в оренду є лише для 29% опитаних. Інші 71% заявили, що вона виступає лише фінансовою підтримкою.

Раніше ми повідомляли, що наступного року у Києві прогнозують стрімке підвищення вартості оренди житла. Його можна чекати вже навесні 2022 року.

Нагадаємо, разом з експертом ми розбиралися, що входить до прибудинкової території, які права на неї мають власники будинку та хто має за неї платити.