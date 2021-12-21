Продавцам придется снизить "аппетит": что будет с ценами на жилье в 2022 году

Больше всего подорожали квартиры в столице / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине на 9,6% подорожали квартиры, которые выставили на продажу на вторичном рынке жилья. Если в октябре они стоили $901/м2, то в ноябре уже – $988/м2.

Об этом свидетельствуют результаты исследования вторичного рынка недвижимости Украины, проведенного Ассоциацией специалистов по недвижимости (риелторов) Украины совместно с Геоинформационным порталом "Увекон".

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В целом в Украине подорожали:

1-комнатные квартиры – на 5,3% (с $951/м2 до $1001/м2),

2-комнатные квартиры – на 7,3% (с $860/м2 до $923/м2);

3-комнатные квартиры – на 10,2% (с $879/м2 до $968/м2);

4-комнатные квартиры – на 12,8% (с $1227/м2 до $1308/м2).

Больше всего подорожали квартиры в столице – в среднем на 13,2%. В конце ноября средняя стоимость м2 жилья на вторичном рынке Киева превысила отметку в $2100.

А в других городах:

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Днепре – 4,1%;

Львове – 5,3%;

Одессе – 2,1%;

Харькове – 4,7%.

В остальных регионах подорожание не превысило 5%. А минимальным оно было в Кропивницком и Черновцах, 0,1% и 0,2 соответственно.

"Сейчас у населения и бизнеса появилась альтернатива для инвестиций, доход от которых может покрыть инвестиционные риски. Кроме того, ликвидность инвестиций в облигации и депозиты выше вложения средств в жилье. Поэтому количество желающих покупать жилье как инвестицию в сложившихся экономических условиях становится все меньше", – объяснил генеральный директор группы компаний "Увекон" Владимир Шалаев.

В то же время все больше украинцев пытаются продать свои квартиры на пике цен. Тем не менее, цены будут зависеть от экономической и политической ситуации в Украине.

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Другой эксперт, президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита, считает необоснованным рост цен на продажу квартир, так как стоимость жилья на вторичном рынке выросла на 15-17% и достигла максимальных отметок, соответствующих платежеспособному спросу.

"Сейчас цена продажи квартир на вторичном рынке в среднем на 10-12% ниже стоимости заявленной продавцами. Соответственно, чтобы продать квартиру, владельцу придется либо существенно снижать свой "аппетит" к прибыли, либо ждать лучших времен, когда доходы граждан существенно возрастут и, соответственно, увеличится уровень спроса", – считает эксперт.

Он считает, что в ближайшие 3-4 месяца подавляющее большинство продавцов будут вынуждены снизить стоимость выставленных на продажу домов. Поскольку спрос на вторичном рынке существенно ограничен

"Соответственно покупатели будут искать квартиры, учитывая не только чисто технические характеристики объекта, а в большей степени их стоимость. Люди будут искать жилье по "подъемной" для них цене, или же будут вынуждены отложить приобретение на неопределенный срок", – сказал Юрий Пита.

Украинцы сдают недвижимость

По данным опроса OLX, около 67% украинцев сдают в аренду разнообразную недвижимость от квартир до технических помещений.

Также опрос выяснил, что 9% арендодателей считают, что каждый арендатор есть проблемным.

Основным доходом сдача недвижимости в аренду стала только у 29% опрашиваемых. Остальные 71% заявили, что она выступает только финансовой поддержкой.

Ранее мы сообщали, что в следующем году в Киеве прогнозируют стремительное повышение стоимости аренды жилья. Его можно ожидать уже весной 2022 года.

Напомним, вместе с экспертом мы разбирались, что входит в придомовой территории , какие права на нее имеют владельцы дома и кто должен за нее платить.