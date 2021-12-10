Проблема 90-х: чому жінки заробляють на 50% менше, ніж чоловіки

Сексизм призводить до зарплатної нерівності / Фото: Колаж: Сьогодні

В усьому світі зарплати жінок, в середньому, на 50% менше, ніж у чоловіків, хоча вони й не працюють менше.Така ситуація склалася ще в 90-х і не змінилася досі, хоча в деяких країнах кількість жінок з вищою освітою перевищила кількість чоловіків.

Про це йдеться у Доповіді про світову нерівність.

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Що з прибутками?

Частка жінок у світових трудових доходах становила близько 30% на початку 1990-х років, а сьогодні вона трохи менше 35%.

"У світі ґендерної рівності жінки отримуватимуть 50% всього трудового доходу. За останні 30 років прогрес був дуже повільним на глобальному рівні. Динаміка була різною в різних країнах: деякі відзначали прогрес, інші – спостерігали скорочення частки жінок у заробітках", – пояснили таку динаміку автори документа.

Фахівці вважають, що сексизм призводить до зарплатної нерівності. Оскільки саме гендерні забобони заважають жінкам рухатися кар'єрними сходами і отримувати велику зарплату. І все це незважаючи на те, що найчастіше жінки більш освічені, ніж чоловіки.

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/ Фото: скріншот

Наприклад, жінки обіймають посади в:

автомобільній промисловості працює лише 26%.

медичних та фармацевтичних компаніях жінок – 59%, але вони працюють на низьких посадах.

У трудових відносинах є ще один вияв сексизму. Це великий обсяг роботи по дому, догляду за дітьми та людьми похилого віку. Через це багато жінок витрачають час на безплатну працю і не можуть знайти високооплачувану роботу

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"Жіноча праця знецінюється у всьому світі. Жінки непорівнянно беруть на себе обов'язки з догляду, і все це відіграє важливу роль у заробітній платі", – розповіла Insider директор з досліджень Національного жіночого юридичного центру Жасмін Такер.

Крім того, багато жінок в умовах карантину йдуть з роботи, щоб наглядати за захворілими родичами чи дітьми. У таких умовах сім'ї зазнають серйозних збитків.

Шкода економіці

Ще в 2015 році компанія McKinsey з'ясувала, що досягнення повної гендерної рівності в трудовій сфері може збільшити світовий ВВП на додаткові 26% – 10 трлн доларів за 10 років.

А якщо уявити скромніше поліпшення ситуації, то світовий ВВП може вирости до 2025 року на 12 трлн доларів. Але на цьому етапі світова економіка вже втратила ці гроші.

А Міжнародна організація праці (МОП) з'ясувала, що якби різниця в участі жінок та чоловіків на ринку праці скоротилася хоча б у країнах "Великої двадцятки), світовий ВВП зріс би на 3,9%, або на $5,8 трлн, глобальний ринок праці отримав би близько 100 млн додаткових працівників.

Що в Україні?

Згідно офіційної статистики у Мінекономіки у першому кварталі 2021 року гендерний розрив у зарплатах становив 18%. Але у цій статистиці враховують лише білі зарплати. Відповідно, ситуація в країні трохи гірша.

У 2020 році країна приєдналася до "Партнерства Біарріц" за утвердженням гендерної рівності та Міжнародної коаліції з рівної оплати праці (Equal Pay International Coalition, EPIC).

Наша країна пообіцяла знижувати розрив у оплаті праці жінок та чоловіків.

Де платять найбільше

В Україні найзатребуванішими роботодавцями спеціальностями були продажі (17,9%), IT (11,7%) та банки/інвестиції/лізинг (6,5%). До речі, ще у серпні серед найактуальніших категорій були медики, а банківські працівники посідали четверту позицію.

Сайт "Сьогодні" з'ясував, що найкраща оплата праці відбувається у Києві, Чернівецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській та Рівненській області.

А ось менше платять у Київській області, а також на Закарпатті, у Чернігівській, Луганській та Тернопільській областях.

Раніше ми повідомляли, що в Україні зросла заборгованість із заробітної плати. Найбільше держава винна Донецькій області (більше 1 млрд грн), найменше – Чернівецькій (більше 3,3 млн грн). Сума заборгованості перед мешканцями Києва становить понад 546 млн. грн.

Нагадаємо, що Україна у 2022 році приділятиме пріоритетну увагу витратам на освіту, охорону здоров'я, оборону та безпеку. Зокрема, планують підняти зарплати вчителям та стипендії студентам.