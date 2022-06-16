PrivatMoney для українців: як вигідно переказати кошти за кордон

Отримати та надіслати переказ можна різними способами / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці мають можливість здійснити перекази за кордон за допомогою платіжної системи грошових переказів, створеної ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" PrivatMoney.

"Сьогодні" розкажуть вам, у чому особливості системи та як правильно нею користуватися.

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Як повідомляють у ПриватБанку:

надсилати перекази можна з таких країн: Австрія, Азербайджан, Велика Британія, Греція, Грузія, Естонія, Ізраїль, Латвія, Литва, Молдова, Польща, Словакія, Угорщина, Україна, Фінляндія, Чехія, Швеція;

отримувати перекази можна з таких країн: Австрія, Азербайджан, Велика Британія, Греція, Грузія, Естонія, Ізраїль, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Молдова, Польща, Словаччина, Угорщина, Україна, Фінляндія, Чехія, Швеція.

Як отримати чи надіслати переказ?

Надіслати чи отримати переказ можна:

у системі Приват24;

у терміналі самообслуговування;

у банкоматі ПриватБанку (доступне тільки одержання грошового переказу);

у мобільному додатку;

у відділенні ПриватБанку;

зателефонувавши на номер 3700.

Зауважимо, якщо валюта грошового переказу відрізняється від валюти картки, на яку ви бажаєте зарахувати кошти, то відбудеться автоматична конвертація коштів у валюту картки. Курс обміну валют, а також сума зарахування на картку зазначатимуться на останньому кроці.

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