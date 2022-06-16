PrivatMoney для украинцев: как выгодно перевести средства за границу

Получить и отправить перевод можно разными способами / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы имеют возможность осуществить переводы за границу посредством платежной системы денежных переводов созданной ПАО КБ "ПРИВАТБАНК" PrivatMoney.

"Сегодня" расскажет вам, в чем особенности системы и как правильно ею пользоваться.

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Как сообщают в ПриватБанке:

присылать переводы можно из следующих стран: Австрия, Азербайджан, Великобритания, Греция, Грузия, Эстония, Израиль, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Словакия, Венгрия, Украина, Финляндия, Чехия, Швеция;

получать переводы можно из следующих стран: Австрия, Азербайджан, Великобритания, Греция, Грузия, Эстония, Израиль, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Словакия, Венгрия, Украина, Финляндия, Чехия, Швеция.

Как получить или отправить перевод?

Переслать или получить перевод можно:

в системе Приват24;

в терминале самообслуживания;

в банкомате ПриватБанка (доступно только получение денежного перевода);

в мобильном приложении;

в отделении ПриватБанка;

позвонив по номеру 3700.

Заметим, если валюта денежного перевода отличается от валюты карты, на которую вы хотите зачислить средства, произойдет автоматическая конвертация средств в валюту карты. Курс обмена валют, а также сумма зачисления на карту будут указаны на последнем шаге.

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