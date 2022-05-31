ПриватБанк запустив нову послугу для українців – що можна зробити з будь-якою карткою

ПриватБанк запускає нову послугу / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

ПриватБанк запустив сервіс поповнення банківських карток на касах торгових точок в Україні.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

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Він має назву "Поповнення на касі" і дає змогу поповнювати картки українських банків не лише у терміналах та відділеннях, а й разом з оплатою покупок на касах торгівельних точок.

Таким чином можна поповнити свою картку на суму від 20 до 4999 грн. Це розповсюджуються на картки усіх українських банків, а не лише ПриватБанку.

Як цим скористатися?

Під час оплати покупок скажіть касиру, що хочете поповнити свою картку і прикладіть її до терміналу, або введіть номер, якщо це не ваша картка.

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Комісія за послугу "Поповнення на касі" становить 0,5% від суми поповнення. Наразі послуга працює у пілотному режимі на касах магазинів мережі "Сім23" у Львові, Тернополі, Луцьку, Івано-Франківську, Рівному та інших містах на Західній Україні.

Запустити такий сервіс у інших містах обіцяють незабаром.

Нові правила ПриватБанку

З 1 червня фінустанова повертає деякі довоєнні правила кредитування, зокрема – скасовує кредитні канікули, які були запроваджені на початку війни.

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Крім цього ПриватБанк відновить активний режим кредитування клієнтів за кредитними картками і продовжить пільгові умови їх обслуговування.

Деякі пільги можна зберегти за собою, наприклад, якщо вносити обов'язковий щомісячний платіж у розмірі 5% від суми заборгованості, то для вас будуть доступні пільгові умови зі ставкою 1,7%.

Якщо цього не робити, то відсотки вам нараховуватимуть за довоєнною ставкою 3,4% (для карток Універсальна Голд) та 3,5% (для карток Універсальна).

Для військовослужбовців та осіб, що постраждали внаслідок військової агресії Росії після скасування кредитних канікул будуть діяти особливі умови обслуговування, які саме, поки точно не відомо.

Зауважте, що такі умови триватимуть до серпня 2022 року, а потім будуть знову переглянуті.

"Сьогодні" раніше писали, яка проблема виникла у клієнтів ПриватБанку з оплатою в інтернеті і розповідали, який курс долара встановили найпопулярніші українські банки.