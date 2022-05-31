ПриватБанк запустил новую услугу для украинцев – что можно сделать с любой картой

ПриватБанк запускает новую услугу / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

ПриватБанк запустил сервис пополнения банковских карт на кассах торговых точек в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Реклама

Он называется "Пополнение на кассе" и позволяет пополнять карты украинских банков не только в терминалах и отделениях, но вместе с оплатой покупок на кассах торговых точек.

Таким образом можно пополнить свою карту на сумму от 20 до 4999 грн. Это распространяется на карты всех украинских банков, а не только ПриватБанка.

Как этим воспользоваться?

При оплате покупок скажите кассиру, что хотите пополнить свою карту и приложите ее к терминалу, или введите номер, если это не ваша карта.

Реклама

Комиссия за услугу "Пополнение на кассе" составляет 0,5% суммы пополнения. В настоящее время услуга работает в пилотном режиме на кассах магазинов сети "Сим23" во Львове, Тернополе, Луцке, Ивано-Франковске, Ровно и других городах Западной Украины.

Запустить такой сервис в других городах обещают в скором времени.

Новые правила ПриватБанка

С 1 июня финучреждение возвращает некоторые довоенные правила кредитования, в частности – отменяет кредитные каникулы, которые были введены в начале войны.

Реклама

Помимо этого ПриватБанк восстановит активный режим кредитования клиентов по кредитным картам и продлит льготные условия их обслуживания.

Некоторые льготы можно сохранить за собой, например, если вносить обязательный ежемесячный платеж в размере 5% от суммы задолженности, то вам будут доступны льготные условия по ставке 1,7%.

Если этого не делать, то проценты вам будут начисляться по довоенной ставке 3,4% (для карт Универсальная Голд) и 3,5% (для карт Универсальная).

Для военнослужащих и лиц, пострадавших в результате военной агрессии России после отмены кредитных каникул будут действовать особые условия обслуживания, какие именно пока точно не известно.

Обратите внимание, что такие условия будут актуальны до августа 2022 года, а затем будут снова пересмотрены.

"Сегодня" ранее писали, какая проблема возникла у клиентов ПриватБанка с оплатой в интернете и рассказывали, какой курс доллара установили самые популярные украинские банки.