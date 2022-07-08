ПриватБанк попередив українців про небезпечну схему – що вигадали аферисти

ПриватБанк попередив про шахраїв українців / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У ПриватБанку попередили українців про шахраїв, які знову намагаються нажитися на чужому горі.

Про це пише прес-служба банку.

Реклама

Зазначається, що в Telegram-каналах шириться інформація про виплати для українців від усіх можливих організацій: ООН, ЄС, ПриватБанку, "Дії", та навіть НАТО.

"Шахраї пропонують клієнтам перейти за посиланням на фішинговий сайт і пройти опитування (заповнити персональні дані та дані банківських карток) для отримання допомоги", – розповідають у банку.

Ніколи не переходьте за такими посиланнями, оскільки так аферисти вкрадуть ваші гроші.

Реклама

Як розпізнати шахраїв?

В умовах війни, коли українцям дійсно допомагають багато організацій і установ, складно відрізнити справжні посилання від фішингових, однак декілька правил для клієнтів ПриватБанку все ж є:

по-перше, ПриватБанк не створював каналів та ботів для виплат у телеграмі або інших месенджерах;

для виплат працівники банку не просять конфіденційні дані, зокрема номери карток, PIN-коди та паролі.

"Не переходьте за сумнівними посиланнями. Безпечні сайти містять значок замка біля адреси, у шахрайських — його не буде. Крім того, такі сайти будуть мімікрувати під сайти банку", – радять українцям.

Крім цього зауважте, що усі виплати від міжнародних організацій, які здійснюються через ПриватБанк, можна знайти лише на цій сторінці.

Реклама

"Сьогодні" раніше писали, кому з клієнтів ПриватБанку можуть заблокувати картку і розповідали, які ще важливі зміни чекають клієнтів фінустанови.