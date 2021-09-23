ПриватБанк повісив на українця чужий кредит. Як чоловік раптово перетворився в боржника

Співробітники банку не можуть точно відповісти, чиї це кредити / Фото: Колаж: Сьогодні

Українець поскаржився, що співробітники державного ПриватБанку вимагають від нього виплатити кредиту однофамільця, які той взяв ще десять років тому.

Про це він написав на сайті Мінфіну.

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Історія почалася десять років тому

Чоловік заявив, що ніколи не обслуговувався в ПриватБанку, але в 2011 році йому подзвонили і повідомили про непогашені кредити. Коли чоловік розповів, що ніколи не користувався послугами банку, йому запропонували приїхати в банк, для з'ясування ситуації.

"На місці з'ясувалося, що взяті кілька кредитів людиною з повним збігом ПІБ і якимось чином моїм ІПН. При детальному розгляді з'ясувалося, що до кредитного договору прикладена ксерокопія не мого паспорта (у нас з ним однакові ПІБ, але різний рік народження і серія паспорта). Також при взятті кредитів в документах був не мій підпис", – розповів чоловік.

Він відразу ж написав заяву про шахрайство для розслідування ситуації, що склалася. Через деякий час чоловік отримав з головного офісу в Дніпрі лист, що його звернення було розглянуто – підтвердилося, що кредити брав не він. Після цього дзвінки з банку припинилися. Також чоловікові порекомендували звернутися в податкову за фактом роздвоєння даних.

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Що зараз відбувається

Але, через десять років історія продовжилася. Чоловік вирішив відкрити зарплатну картку в ПриватБанку, де його чекав сюрприз.

"І ось через 10 років 9 вересня цього року я, але пам'ятаючи про ситуацію 10-річної давності поговорив про неї з оператором заодно прихопивши з собою і лист з результатами розслідування. На місці з'ясовується, що кредити так і висять на мені і до них додається (як ви думаєте чий?) саме мій паспорт", – пише обурений чоловік.

Після цього було ініційовано нове службове розслідування. Ще через пару днів знову зателефонували з головного офісу і знову сказали про задвоєння даних. Тільки зараз співробітники банку вже не можуть точно відповісти, чиї це кредити.

"Порекомендували звернутися в правоохоронні органи пообіцявши надіслати лист про результати розслідування (якого до речі досі не отримав). Зате отримав щоденні дзвінки некомпетентних співробітниць банку, що вимагають у мене оплати чужих кредитів. На пояснення ситуації вони не реагують, як робот повторюють одне "ви готові до кінця місяця погасити частину кредиту", – розповів українець.

Що кажуть в ПриватБанку

У Приватбанку вже відреагували на інцидент і прокоментували обурений відгук користувача.

"Банк обслуговує клієнтів керуючись чинним законодавством і нормами НБУ. За описаною вами ситуацією була проведена ретельна перевірка профільними фахівцями та надана інформація при зворотного зв'язку. Ми додатково напишемо вам в особистому повідомленні, про надання офіційної відповіді", – пише співробітник банку.

ПриватБанк не здає лідируючі позиції

ПриватБанк очолив рейтинг банків по портфелю гривневих кредитів фізособам за січень – червень 2021 року. Він видав 46,2 млрд гривень.

За перші п'ять місяців 2021 року державні ПриватБанк і Ощадбанк стали найприбутковішими банківськими фінустановами України. У п'ятірку також увійшли Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ і Універсал Банк.

За підсумками першого півріччя 2021 року члени правління ПриватБанку отримали винагороду на загальну суму 124 млн грн . Це в 3,4 рази більше, ніж за перше півріччя 2020 року, коли було виплачено 37 млн грн.

Як вже писали "Сьогодні", в Україні почастішали випадки злому фінансового додатку "Приват24" – все більше жертв повідомляють про шахраїв. Серед найпоширеніших варіантів – фішинг і дзвінки.