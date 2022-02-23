ПриватБанк залишив пенсіонерку без грошей на життя – що сталося

Що порадили клієнтці в ПриватБанку - відповідь / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

На ПриватБанк поскаржилася клієнтка-пенсіонерка, яка вже місяць не може отримати від банку нові картки замість тих, у яких закінчився термін дії, і отримати свою пенсію.

Про це жінка написала відгук на спеціальному сайті "Мінфін".

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Пенсіонерка розповідає, що мала карти "Gold для виплат" і "Gold Універсальна", термін дій яких закінчився в січні.

22 лютого настав день виплати пенсії, проте жінка не може отримати ані гроші, ані картку, оскільки у всіх відділеннях їй кажуть, що карт немає.

"Жити нема на що. Інших доходів я не маю. Ще на початку лютого отримала повідомлення від банку про те, що можу зайти до будь-якого відділення та отримати нові карти. Зайшла і не отримала – закінчилися", – йдеться у відгуку.

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У відділенні пенсіонерці порадили пройтися іншими точками в надії, що карти десь залишилися. Тоді жінка зателефонувала на гарячу лінію й оформила доставку карток кур'єром.

Через день клієнтка отримала повідомлення про те, що картки перевипущені та надіслані, але не було зазначено, яким поштовим оператором вони мають бути доставлені. Карти пенсіонерка так і не отримала і знову звернулася на гарячу лінію.

Там автовідповідач заявив, що карти були надіслані, але вона відмовилася від отримання.

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"Вчора у місто надіслали золоті карти універсальні. А карток для виплат так і немає у відділеннях. Де моя пенсія? І як я оплачу кредит до 25.02, якщо немає картки для виплат та пенсії? ПриватБанк надіслав смс: до 25 покладіть гроші на кредит. А як?" – запитує автор відгуку.

Що відповіли у ПриватБанку?

Співробітники банку відреагували на скаргу та заявили, що для перевипуску карток необов'язково звертатися до відділення.

Це можна зробити через "Приват24", але тоді ви отримаєте віртуальні, Digital картки.

Це такі самі карткові рахунки, лише без наявності "фізичного пластику". Також представники фінустанови захотіли поспілкуватися з жінкою в особистих повідомленнях, аби детально розібратись у ситуації.

Нова функція ПриватБанку

В січні ПриватБанк запустив нову функцію для бізнесу, яка допоможе швидко виставляти та оплачувати рахунки-фактури.

Назва сервісу – "Інвойсинг" і він буде корисним не тільки підприємцям, але і їхнім клієнтам.

Функцію можна підключити через "Приват24 для бізнесу", а її суть полягає в тому, що за допомогою Інвойсингу контрагент отримує повністю заповнений платіж з усіма реквізитами платника, одержувача, товару або послуги, який потрібно лише підписати.

"Сьогодні" також писали, чому ПриватБанк не віддає карти, що застрягли в банкоматі, і розповідали, як оплатити комуналку через "Приват24".