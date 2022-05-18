ПриватБанк залишив клієнтку без грошей в окупації – що сталося

/ Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Клієнтка ПриватБанку поскаржилася, що одного дня виявила всі свої рахунки в особистому кабінеті заблокованими.

Про це жінка написала відгук на спеціалізованому сайті "Мінфін".

Реклама

Тоді українка звернулася до банку через онлайн-чат і дізналася, що ПриватБанк вирішив розірвати з нею договір, і щоб забрати гроші, вона повинна особисто з'явитись у відділення.

"Але вся проблема в тому, що це просто фізично неможливо. Зараз точаться бойові дії, я живу на окупованій території. Проїхати до працюючого банку немає жодної можливості, і знаючи про це, банк вирішив привласнити собі мої гроші", – впевнена клієнтка.

За її словами, на картках були лише її особисті кошти і жодні краплі кредитних.

Реклама

Що відповіли у банку?

Представники ПриватБанку відреагували на скаргу та запевнили, що у своїй роботі фінустанова спирається виключно на закон та вимоги НБУ.

Клієнтці відповіли, що її обслуговування у банку обмежене і додатково їй надішлють офіційну відповідь з цього приводу.

"Вам необхідно звернутися до найближчого відділення банку з зазначеним у листі переліком документів та заявою про перерахування коштів на рахунок, відкритий в іншому банку", – запропонували жінці.

Реклама

Нові картки в "Приват24"

Після перемоги України на "Євробаченні" ПриватБанк випустив нові патріотичні дизайни для віртуальних карток з групою Kalush Orchestra.

Змінити зовнішній вигляд своєї картки можна в її налаштуваннях через програму "Приват24", користувачам доступні дизайни з легендарною панамкою Олега Псюка та рядками з переможної пісні "Стефанія, мамо".

"Сьогодні" раніше писали, що ПриватБанк змінює умови кредитування, і розповідали про його нову акцію.