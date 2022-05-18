ПриватБанк оставил клиентку без денег в оккупации – что произошло

/ Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Клиентка ПриватБанка пожаловалась, что в один день обнаружила все свои счета в личном кабинете заблокированными.

Об этом женщина написала отзыв на специализированном сайте "Минфин".

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Тогда украинка обратилась в банк через онлайн-чат и узнала, что ПриватБанк принял решение разорвать с ней договор, и чтобы забрать деньги, она должна лично явиться в отделение.

"Но вся проблема в том, что это просто физически невозможно. Сейчас идут боевые действия, я живу на оккупированной территории. Проехать к работающему банку нет абсолютно никакой возможности, и зная об этом, банк решил присвоить себе мои деньги", – уверена клиентка.

По ее словам, на карточках были только ее личные средства и ни капли кредитных.

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Что ответили в банке?

Представители ПриватБанка отреагировали на жалобу и заверили, что в своей работе финучреждение опирается исключительно на закон и требования НБУ.

Клиентке ответили, что ее обслуживание в банке ограничено и дополнительно ей направят официальный ответ по этому поводу.

"Вам необходимо обратиться в ближайшее отделение банка с указанным в письме перечнем документов и заявлением о перечислении средств на счет, открытый в другом банке", – предложили женщине.

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Новые карты в "Приват24"

После победы Украины на "Евровидении" ПриватБанк выпустил новые патриотические дизайны для виртуальных карт с группой Kalush Orchestra.

Изменить внешний вид своей карты можно в ее настройках через приложение "Приват24", пользователям доступны дизайны с легендарной панамкой Олега Псюка и строчками из победоносной песни "Стефанія, мамо".

"Сегодня" ранее писали, что ПриватБанк меняет условия кредитования, и рассказывали о его новой акции.