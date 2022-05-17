ПриватБанк запускает новую акцию – что изменится в оплате картой

Рассказываем, можно ли избежать списания средств со своей карточки ПриватБанка

ПриватБанк запускает новую акцию / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

ПриватБанк запускает новую акцию и с каждой покупки клиентов, которые в ней участвуют, будет списываться определенная сумма денег в пользу ЗСУ.

Об этом на своей страничке в Facebook заявил пресс-секретарь финучреждения Олег Серга.

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Итак, акция продлится с 16 мая до 30 июня и касается клиентов, которые находятся за границей. Средства будут списываться автоматически, при оплате в любом магазине в любой точке мира, но к деньгам клиентов они не имеют отношения.

На армию перечислят по 1 грн с каждой покупки и эти деньги платит сам банк, а клиенты могут только участвовать или отказаться от участия в акции.

"Вместе с платежными системами Visa и Mastercard мы запустили благотворительную инициативу "Поддержите Украину из-за рубежа". С каждой оплаты картой мы направим по одной гривне на нужды Вооруженных сил Украины", – сообщает пресс-секретарь.

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Если вы хотите помочь защитникам Украины, то должны пройти регистрацию на сайте банка или в приложении Приват24.

Учтите, что присоединиться к инициативе могут только совершеннолетние клиенты, у которые есть карты Mastercard или Visa.

ПриватБанк вернул довоенную услугу

С 14 мая Приват24 вернул услугу продажи ж/д билетов в приложении. Кроме этого, проездные документы украинцы могут приобрести:

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в приложении Приват24;

на сайте bilet.pb.ua;

в любом из более 9800 отделений;

благодаря терминалам самообслуживания банка.

Сервис запустили совместно с "Укрзализныцей".

"Сегодня" ранее писали, в чем ПриватБанк обвиняет пенсионерка и рассказывали, о какой опасности в мессенджерах предупреждает банк своих клиентов.