ПриватБанк меняет условия по кредитным картам: к чему готовиться украинцам

Рассказываем, что изменится в кредитных условиях от ПриватБанка летом

ПриватБанк меняет условия на кредитных картах / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

ПриватБанк с 1 июня снимает льготные условия по своим кредиткам. Таким образом, кредитная ставка будет повышена до 3,5%, а кредитные каникулы отменяются.

Об этом банк сообщил в ответ на вопрос на профильном форуме Минфина.

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"С 1 июня обслуживание карты возвращаем на обычные условия", – отметили в банке.

Льготные условия по кредитным каникулам, по которым пользователи могли вносить средства на кредитные карты по собственному желанию, тоже закончатся в первый день лета. При этом, в банке изданию OBOZREVATEL уточнили, что клиентам, которые не смогут оплачивать кредит, предложат какой-то вариант для решения проблемы.

По словам пресс-секретаря ПриватБанка Олега Серги, украинцы, проживающие в регионах без активных боевых действия, по собственному желанию продолжат возвращать долги.

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Monobank меняет правила кредитования

Пониженная ставка по всем кредитным продуктам в размере 1,6% в месяц была введена банком в апреле.

Как отметил соосноватеь Monobank Олег Гороховский, льготные условия будут действовать до окончания военного положения в Украине. В то же время о кредитных каникулах финучреждение не сообщало.

Ранее мы рассказывали, как пенсия клиента ПриватБанка была переведена отдельными платежами "неизвестно кому", и писали, почему 6500 грн от государства получили не все украинцы.