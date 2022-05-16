Забрав останні гроші: пенсіонерка звинуватила ПриватБанк у шахрайстві

З картки клієнта списували гроші кількома окремими платежами з невідомих сайтів

Пенсія сягала майже 2000 грн / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Клієнт ПриватБанку звинуватив установу в тому, що та перерахувала його пенсію в розмірі 2000 грн окремими платежами "невідомо кому". Всі гроші зняли в один день із картки для виплат. Сам клієнт про це не знав та й дозволу на операції не давав.

Про це він залишив відгук на сайті Мінфіну.

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Звернувшись на гарячу лінію, клієнт почув від оператора, що це списання без будь-яких попереджень зробили з невідомого йому сайту "МФО". Згодом зателефонувавши знову, від іншого оператора пенсіонеру повідомили, що платежі були проведені на сайтах iPay.ua Services та WFP_PAYMENT.

"Є ймовірність, що Ви підключили платіж на цих сервісах", – заявили на гарячій лінії.

Однак, як стверджує клієнт, ніякої заборгованості перед МФО у нього не було і ні на яких сайтах він не реєструвався.

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"Чому банк довіряє якимось сервісам і не повідомляє клієнта про подібні платежі? Я ніколи не реєструвалася на цих сервісах. І що мені тепер робити, іншого доходу, крім пенсії, у мене нема, а комунальні, зв'язок, ліки сплачувати треба...", – написала відгук пенсіонерка.

Що відповіли у банку?

У банку на це відповіли, що подібні списання без додаткового підтвердження можливі лише в разі, якщо на сайті раніше були введені дані картки і згода на проведення подібних оплат. Карта привʼязується до сайту, коли на ньому були введені строк її дії, номер та CVV-код, що відомі лише її власнику.

"За вашим зверненням у підтримку ми можемо подати заявку на оскарження платежів, яке проводиться за правилами міжнародної платіжної системи. Безпека коштів клієнтів є нашим пріоритетом", – відповіли на скаргу у ПриватБанку.

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Шахраї полюють на клієнтів ПриватБанку

ПриватБанк попередив українців разом з кіберполіцію про шахрайські сайти, які маскуються під сайт банку і порталу "Дія".

Аферисти розсилають українцям повідомлення та запрошення скористатися фейковим ботом "Дія" під приводом отримання державної допомоги ВПО.

"Користувачам фейкового телеграм боту далі пропонують перейти за посиланнями на фішінгові сайти, які незаконно використовують айдентику ПриватБанку та Приват24", – повідомляють у банку.

Перехід за такими посиланнями є дуже небезпечним, оскільки шахраї крадуть і використовують дані карток, які ви ввели, для викрадення коштів із них. У жодному разі не переходьте за сторонніми посиланнями та користуйтеся лише офіційними сторінками.

Раніше ми розповідали про випуск ПриватБанком нової картки "Простір", а також писали, чому 6500 грн від держави отримали не всі українці.