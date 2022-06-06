ПриватБанк залишив клієнта без зарплати – у чому причина

Клієнт ПриватБанку залишився без грошей через свою роботу банкомата / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

ПриватБанк списав усі гроші з картки свого клієнта, коли той намагався зняти зарплатню у банкоматі. Загвоздка в тому, що в цей же час у роботі банкомату стався збій, і зняти гроші було неможливо.

Свій відгук чоловік опублікував на сайті "Мінфін" у профілі ПриватБанку.

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За словами клієнта, інцидент стався ще 1 червня:

"Поговорив з надзвичайно ввічливим оператором, мені повідомили, що моя заявка на повернення коштів – №24779313. Далі починається черговий квест із ПриватБанком – чекаю на день і отримую СМС: "необхідна інкасація, термін розгляду заявки – 14 днів", – пише чоловік.

Але гроші клієнту не повернули навіть після інкасації, а банку повідомили, що потрібно уточнити дані.

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"Банк для використання не рекомендую взагалі. Банк повинен страждати від технічних збоїв обладнання, а не клієнт. Оцінка моя банку – дно повне, їхня робота більше схожа на схему шахрайства", – обурюється чоловік.

Що відповіли у банку

У ПриватБанку відреагували на відгук клієнта, повторивши інформацію, раніше отриману ним у СМС про необхідність інкасації.

"Проведення та звірка результатів інкасації при обробці заявки на повернення коштів дозволить нам переконатися в тому, що кошти не були видані та визначити їхню суму", – йдеться у повідомленні.

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При цьому в банку вже не уточнювали скільки днів займе обробка заявки, пообіцявши лише проінформувати клієнта щодо результатів перевірки.

В Україні мінус один банк

Нещодавно в Україні лопнув" черговий банк – цього разу постраждали вкладники Мегабанку. Національний банк визнав його неплатоспроможним через низку порушень:

щодо оцінки кредитного ризику;

інсайдерського кредитування;

невиконання плану докапіталізації.

Наразі банк більше не буде представлений на ринку фінансових послуг. Цікаво, що до категорії ненадійних фінустанова потрапила ще 3 лютого. Регулятор зазначає, що підставою стали суттєві порушення у різних галузях діяльності та невиконання вимог щодо їх усунення.

Вкладникам Мегабанку пообіцяли повернути усі вклади від Фонду гарантування. Можлива сума виплат вкладникам загалом сягає 4,4 млрд грн станом на 21 травня.

Раніше ми розповідали, чи працюватимуть банки в Україні на Трійцю, та писали, яку нову послугу для своїх клієнтів запустив Приватбанк.