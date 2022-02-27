ПриватБанк оголошує кредитні канікули для бізнесу – умови

ПриватБанк вирішив допомогти українському бізнесу / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

ПриватБанк оголосив про кредитні канікули для бізнесу у зв’язку із запровадженням в країні воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

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Зазначається, що кредитні канікули триватимуть з 1 березня до 1 червня 2022 року і поширюються на всіх бізнес-клієнтів за договорами, за якими не було прострочення або строк прострочення складає не більше 90 діб.

Умови кредитних канікул від ПриватБанку такі:

За продуктами "Кредитний ліміт на рахунок", "Овердрафт" (бланковий), Кредитний ліміт "Підприємницький" обов’язкові платеже та "обнулення тіла" кредитів переносяться на 1 червня.

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У цей проміжок часу прострочення не формуватиметься, але є виключення – "Кредити під заставу депозитів".

Також переносяться на 1 червня всі платежі за кредитами:

"КУБ без застави";

"Інвестиційний кредит";

"КУБ заставний";

"Бізнес іпотека";

"Кредит на ОС";

"Лізинг";

"Відновлювана кредитна лінія";

"Агросезон".

"Клієнти ПриватБанку зможуть користуватися "Кредитним лімітом на рахунок", "Овердрафтом" (бланковий), Кредитним лімітом "Підприємницький" в межах суми боргу на 24 лютого 2022 року", – пише пресслужба.

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ПриватБанк скасував комісію

Раніше ми розповідали, що державний ПриватБанк скасував стягнення комісії за зняття готівки з кредитних карток фізосіб.

Також банк тимчасово скасував і комісію за зарахування коштів на картки для виплат фізосіб.

"Сьогодні" вже розповідали, що зараз робити з доларом, й писали, чого чекати від курсу найближчим часом.