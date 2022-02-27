ПриватБанк оголошує кредитні канікули для бізнесу – умови

ПриватБанк вирішив допомогти українському бізнесу / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні
ПриватБанк оголосив про кредитні канікули для бізнесу у зв’язку із запровадженням в країні воєнного стану.
Про це повідомляє пресслужба фінустанови.
Зазначається, що кредитні канікули триватимуть з 1 березня до 1 червня 2022 року і поширюються на всіх бізнес-клієнтів за договорами, за якими не було прострочення або строк прострочення складає не більше 90 діб.
Умови кредитних канікул від ПриватБанку такі:
За продуктами "Кредитний ліміт на рахунок", "Овердрафт" (бланковий), Кредитний ліміт "Підприємницький" обов’язкові платеже та "обнулення тіла" кредитів переносяться на 1 червня.
У цей проміжок часу прострочення не формуватиметься, але є виключення – "Кредити під заставу депозитів".
Також переносяться на 1 червня всі платежі за кредитами:
- "КУБ без застави";
- "Інвестиційний кредит";
- "КУБ заставний";
- "Бізнес іпотека";
- "Кредит на ОС";
- "Лізинг";
- "Відновлювана кредитна лінія";
- "Агросезон".
"Клієнти ПриватБанку зможуть користуватися "Кредитним лімітом на рахунок", "Овердрафтом" (бланковий), Кредитним лімітом "Підприємницький" в межах суми боргу на 24 лютого 2022 року", – пише пресслужба.
ПриватБанк скасував комісію
Раніше ми розповідали, що державний ПриватБанк скасував стягнення комісії за зняття готівки з кредитних карток фізосіб.
Також банк тимчасово скасував і комісію за зарахування коштів на картки для виплат фізосіб.
"Сьогодні" вже розповідали, що зараз робити з доларом, й писали, чого чекати від курсу найближчим часом.