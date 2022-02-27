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"Це – війна". Чого українцям чекати від курсу долара найближчим часом

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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27 лютого, 12:35
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Експерти розповіли, чи можна спрогнозувати рух курсу долара найближчим часом
Що відбувається з курсом - експерти
Що відбувається з курсом - експерти / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

За даними експертів "Сьогодні", прогнозувати, що буде найближчим часом із готівковим доларом – неможливо, оскільки ситуація змінюється щохвилини і агресія наростає.

Про це економісти та аналітики розповіли в ексклюзивному коментарі "Сьогодні".

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Як розповів керівник відділу аналітики ДК Forex club Андрій Шевчишин, офіційний ринок досі не працює, а про чорний ринок відомостей немає.

"А у понеділок валютний ринок працюватиме? А купувати валюту де, у кого? Це війна. Ми віримо у краще, але все змінюється щогодини. Тут нічого поки що прогнозувати", – каже експерт.

За словами аналітика компанії "Центр біржових технологій" Максима Орищака, протягом першого тижня березня гривня пов ністю залежатиме від геополітичної ситуації в країні та від того, коли НБУ вирішить відновити торги.

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"Потрібно розуміти, що нинішній торговий коридор 28-33 грн/долар, або можливий 30-45 грн/долар не залежить від економічних прогнозів або фактичної економічної ситуації в країні", – пояснив Орищак.

Санкції проти Центробанку РФ

Західні країни домовились заморозити міжнародні активи Центробанку РФ у розмірі 640 мільярдів доларів США.

Тепер ними не можна буде скористатися для підтримки курсу рубля і валюта агресора з тріском обвалиться.

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Як написав нардеп Олексій Гончаренко, Центробанк зможе підтримати рубль "лише молитвою".

"Сьогодні" також писали, яка країна готує заморожування активів "Газпрому", і розповідали, як підтримати грошима українську армію.

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