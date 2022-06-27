ПриватБанк починає чергові виплати – кому чекати гроші на картку

ПриватБанк оголосив про початок ще одних виплат / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

ПриватБанк починає виплачувати грошову допомогу від міжнародних організацій дітям та підліткам.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

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Банк починає робити перекази Western Union з фінансовою допомогою від міжнародних організацій внутрішньо переміщеним особам, які через війну змушені виїхати у безпечні регіони та яким на момент отримання допомоги виповнилося від 14 до 18 років.

Як отримати гроші?

Щоб вам нарахували допомогу від ООН World Food Programme або WFP, розмір якої становить 2200 грн, у неповнолітніх українців має бути відкрита картка ПриватБанку для виплат.

Це можна зробити у будь-якому відділенні банку, під час оформлення картки присутність батьків чи опікунів не обовʼязкова.

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Зарахування і зняття грошової допомоги з такої картки відбувається без комісії.

"Українці, яким виповнилося від 14 до 16 років, після отримання SMS-повідомлення з контрольним номером переказу Western Union, можуть отримати переказ виключно на картку ПриватБанку у "Приват24" або відділенні банку", – зазначають у пресслужбі.

Клієнти банку від 16 до 18 років можуть отримати переказ від Western Union будь-якими каналами банку:

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через "Приват24";

у банкоматах;

у терміналах самообслуговування;

у відділеннях банку;

звернувшись у клієнтську підтримку телефоном 3700 чи в чат "Допомога онлайн".

Виплати переселенцям у липні

Згідно з оновленими даними Мінреінтеграції, станом на кінець червня до переліку територіальних громад, переселенці з яких можуть отримати виплати від держави, внесено ОТГ в областях:

Донецька;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Луганська;

Миколаївська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська.

Про те, хто має право на ці виплати і як їх отримати, читайте в нашому матеріалі.

Ми також писали, хто з українців може отримати 2,4 тис. доларів.