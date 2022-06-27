ПриватБанк начинает очередные выплаты – кому ждать деньги на карту

ПриватБанк объявил о начале еще одних выплат / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

ПриватБанк начинает выплачивать денежную помощь от международных организаций детям и подросткам.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

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Отмечается, что банк начинает делать переводы Western Union с финансовой помощью ВПЛ от международных организаций для украинцев, которые из-за войны были вынуждены выехать в безопасные регионы и которым на момент получения помощи исполнилось от 14 до 18 лет.

Как получить деньги?

Чтобы вам начислили помощь от ООН World Food Programme или WFP, размер которой составляет 2 200 грн, у несовершеннолетних украинцев должна быть открыта карта ПриватБанка для выплат.

Это можно сделать в любом отделении банка, при оформлении карты присутствие родителей или опекунов не обязательно.

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Отмечается, что зачисление и снятие денежной помощи с такой карты производится без комиссии.

"Украинцы, которым исполнилось от 14 до 16 лет, после получения SMS-сообщения с контрольным номером перевода Western Union, могут получить перевод исключительно на карту ПриватБанка в Приват24 или отделении банка", – отмечают в пресс-службе.

Клиенты банка от 16 до 18 лет могут получить перевод от Western Union через любые каналы банка:

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через Приват24;

в банкоматах;

терминалах самообслуживания;

отделениях банка

обратившись к клиентской поддержке по телефону 3700 или в чат "Помощь Онлайн".

Выплаты переселенцам в июле

Согласно обновленным данным Минреинтеграции, по состоянию на конец июня в перечень территориальных общин, переселенцы из которых могут получить выплаты от государства вошли ОТГ, которые находятся в:

Донецкий;

Днепропетровской;

Запорожский;

Луганской;

Николаевской;

Сумской;

Харьковской;

в Херсонской областях.

О том, кто имеет право на эти выплаты и как их получить, читайте в нашем материале, мы также писали, кто из украинцев может получить по 2,4 тыс. долларов.