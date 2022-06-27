ПриватБанк начинает очередные выплаты – кому ждать деньги на карту

ПриватБанк объявил о начале еще одних выплат / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня
ПриватБанк начинает выплачивать денежную помощь от международных организаций детям и подросткам.
Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
Отмечается, что банк начинает делать переводы Western Union с финансовой помощью ВПЛ от международных организаций для украинцев, которые из-за войны были вынуждены выехать в безопасные регионы и которым на момент получения помощи исполнилось от 14 до 18 лет.
Как получить деньги?
Чтобы вам начислили помощь от ООН World Food Programme или WFP, размер которой составляет 2 200 грн, у несовершеннолетних украинцев должна быть открыта карта ПриватБанка для выплат.
Это можно сделать в любом отделении банка, при оформлении карты присутствие родителей или опекунов не обязательно.
"Украинцы, которым исполнилось от 14 до 16 лет, после получения SMS-сообщения с контрольным номером перевода Western Union, могут получить перевод исключительно на карту ПриватБанка в Приват24 или отделении банка", – отмечают в пресс-службе.
Клиенты банка от 16 до 18 лет могут получить перевод от Western Union через любые каналы банка:
- через Приват24;
- в банкоматах;
- терминалах самообслуживания;
- отделениях банка
- обратившись к клиентской поддержке по телефону 3700 или в чат "Помощь Онлайн".
Выплаты переселенцам в июле
Согласно обновленным данным Минреинтеграции, по состоянию на конец июня в перечень территориальных общин, переселенцы из которых могут получить выплаты от государства вошли ОТГ, которые находятся в:
- Донецкий;
- Днепропетровской;
- Запорожский;
- Луганской;
- Николаевской;
- Сумской;
- Харьковской;
- в Херсонской областях.
О том, кто имеет право на эти выплаты и как их получить, читайте в нашем материале, мы также писали, кто из украинцев может получить по 2,4 тыс. долларов.