ПриватБанк почав виплачувати довгоочікувану допомогу – кому прийдуть гроші

ПриватБанк розпочав виплати малозабезпеченим сім'ям / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні
ПриватБанк оголосив про початок виплат українцям у рамках допомоги від спільного проєкту Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Мінcоцполітики.
Про це повідомляє пресслужба фінустанови.
За умовами проєкту, допомогу отримають малозабезпечені сім’ї з постраждалих громад, а її розмір становить 2500 грн на особу на місяць, тривалість програми – 3 місяці.
Як здійснюватимуть виплати?
У ПриватБанку зазначають, що кошти перерахують безпосередньо голові домогосподарства за допомогою переказу PrivatMoney на банківську картку українського банку, яка була зареєстрована у Міністерстві соціальної політики.
Спочатку отримувачам допомоги має прийти SMS-повідомлення, а потім прийде сповіщення про зарахування грошей від ПриватБанку.
Якщо у мене немає такої картки?
У такому випадку допомогу можна оформити у відділенні ПриватБанку або за телефоном на 3700. Там можна попросити перерахувати на картку ПриватБанку, вказавши її при отриманні, чи видати гроші готівкою.
Як зареєструватись у програмі?
Ніякої додаткової процедури не потрібно, оскільки отримувачі допомоги, чий номер телефону доступний, будуть проінформовані про включення до програми через SMS-повідомлення від Червоного Хреста.
Це сім’ї, які мають офіційний статус малозабезпечених, і до 24 лютого проживали в одній із громад, які постраждали від війни.
На які області поширюється дія програми?
Допомогу нададуть сім'ям в окремих громадах таких областей:
- Донецької;
- Луганської;
- Запорізької;
- Житомирської;
- Київської;
- Миколаївської;
- Сумської;
- Харківської;
- Херсонської;
- Чернігівської.
"Сьогодні" раніше писали, яка ще благодійна організація надає фінансову допомогу українцям, і розповідали, на які виплати можуть розраховувати родини деяких військовослужбовців, та як їх отримати.