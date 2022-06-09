ПриватБанк начал выплачивать долгожданную помощь – кому придут деньги

ПриватБанк начал выплаты малообеспеченным семьям / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня
ПриватБанк объявил о начале выплат украинцам в рамках помощи от совместного проекта Международного Комитета Красного Креста и Минсоцполитики.
Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
По условиям проекта, помощь получат малообеспеченные семьи из пострадавших громад, а ее размер составляет 2500 грн на человека в месяц, продолжительность программы – 3 месяца.
Как будут проводиться выплаты?
В ПриватБанке отмечают, что средства перечислят непосредственно главе домохозяйства посредством перевода PrivatMoney на банковскую карточку украинского банка, зарегистрированную в Министерстве социальной политики.
Сначала получателям помощи должно прийти SMS-сообщение, а затем придет уведомление о зачислении денег от ПриватБанка.
Если у меня нет такой карты?
В таком случае помощь можно оформить в отделении ПриватБанка или по телефону на 3700. Там можно попросить перечислить на карту ПриватБанка, указав ее при получении, или выдать деньги наличными.
Как зарегистрироваться в программе?
Никакой дополнительной процедуры не требуется, поскольку получатели помощи, чей номер телефона доступен, будут проинформированы о включении в программу через SMS-сообщение от Красного Креста.
Это семьи, у которых есть официальный статус малообеспеченных, и до 24 февраля проживали в одной из громад, пострадавших от войны.
На какие области распространяется действие программы?
Помощь окажут семьям в отдельных громадах таких областей:
- Донецкой;
- Луганской;
- Запорожской;
- Житомирской;
- Киевской;
- Николаевской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Херсонской;
- Черниговской.
"Сегодня" ранее писали, какая еще благотворительная организация предоставляет финансовую помощь украинцам, и рассказывали, на какие выплаты могут рассчитывать семьи некоторых военнослужащих, и как их получить.