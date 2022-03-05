ПриватБанк змінює правила: які обмеження зняли для українців

ПриватБанк продовжує термін дії своїх карток / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На період воєнного стану термін дії всіх платіжних карток ПриватБанку, зокрема зарплатних, пенсійних та соціальних карток, автоматично продовжено на 180 днів.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

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У разі закінчення терміну дії картки у березні чи квітні 2022 року, картки продовжать працювати без обмежень як для оплати покупок, будь-яких послуг, так і отримання готівки.

До уваги всіх клієнтів: у разі закінчення терміну дії вашої платіжної картки ії не треба перевипускати чи міняти на нову. Відвідування відділень у воєнний час є додатковою небезпекою для життя.

Нові банкомати ПриватБанку

У ПриватБанку оновили банкомати та термінали з огляду на війну в Україні. На екрани виводитимуть окреме привітання для російськомовних клієнтів.

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Якщо користувач банкомата чи терміналу вибиратиме російську мову обслуговування, екран ставатиме синьо-жовтим. На нього виводитимуть напис "Слава Україні!".

Громадяни України зможуть також підтримати армію фінансово. Таку функцію додали в банкомати і термінали фінустанови.

У банкоматах передати гроші українським захисникам можна через позначку в меню "Допомога ЗСУ". У терміналах за це відповідає вкладка "Благодійність", де слід вибрати опцію "Підтримка Збройних сил України".

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Раніше ми розповідали, що Mastercard заблокувала доступ до платіжної системи кільком російським банкам. До першої когорти потрапили банки Росії, на які наклали санкції США.

Також ми писали, які операції з валютою не можна робити, щоб не наразитися на неприємності.