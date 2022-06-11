ПриватБанк масово блокує картки клієнтів – в чому причина

Шахраї не гребують грабувати і під час війни / Фото: Getty Images, Апостроф, Колаж: Сьогодні

Все частіше стали зʼявлятися відгуки про те, що ПриватБанк ні з того ні з сього блокує картки. Хтось їх може відновити за 10 хв, звернувшись у службу підтримки, а комусь для цього потрібно більше часу та постійні підтвердження особи.

Свої відгуки клієнти залишають на сайті Мінфіну.

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Однак, як стверджують у банку, картку клієнту блокують не просто так, цьому є цілком обгрунтовані причини, а саме – шахраї, які надають чужі номери телефонів (за допомогою перевипуску СІМ-карток) і намагаються отримати доступ до чужого банківського рахунку. Банк намагається не допустити ці схеми.

Як зауважують вони у відповідях на подібні скарги своїх клієнтів, картка блокується з метою протидії шахрайству.

"Бувають ситуації, коли недобросовісні особи отримують доступ до мобільного номеру шляхом перевипуску сім-картки і в цьому випадку смс не є перешкодою для них", — пишуть вони.

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До слова, тепер процедура дещо ускладнилась, і для того, аби повернути доступ до своєї картки, необхідно не тільки підтвердити особу через СМС, але й дочекатися дзвінка від оператора, відповісти на кілька запитань.

Нові правила для клієнтів ПриватБанку

Для клієнтів ПриватБанку з 1 червня працюють нові правила: українці щомісяця повинні вносити платежі за картковими кредитами. Але для тих, хто не може платити через війну, банк запропонували кілька варіантів виплат.

Клієнтам не нараховуватимуть штрафи за прострочені платежі за кредитними картками. Але співробітники банку телефонуватимуть таким клієнтам і нагадуватимуть про платежі.

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Він також наголосив, що банк розробив кілька програм реструктуризації кредитів для кожного клієнта. Наприклад:

клієнтам, які своєчасно вноситимуть обов'язковий щомісячний платіж у розмірі 5% суми заборгованості, пропонують знижену ставку – 1,7%;

суми заборгованості, пропонують клієнтам з обмеженими фінансовими можливостями встановлено менший щомісячний платіж від 1,5% до 4,9%;

для клієнтів, які зовсім не можуть платити, будуть оформлені окремі кредити.

Зазначимо, що, за даними Національного банку, станом на 1 березня в Україні рівень "поганих" кредитів становить 305 млрд грн. 43 млрд грн із них – борги фізичних осіб.

Раніше ми розповідали, що ПриватБанк змінив валютні правила для клієнтів. Також ми писали, коли банк почне виплачувати українцям гроші від спільного проєкту Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Мінсоцполітики.