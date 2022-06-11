ПриватБанк массово блокирует карты клиентов – в чем причина

Мошенники не гнушаются грабить и во время войны / Фото: Getty Images, Апостроф, Коллаж: Сегодня

Все чаще стали появляться отзывы о том, что ПриватБанк ни с того ни с сего блокирует карты. Кто-то их может восстановить через 10 мин, обратившись в службу поддержки, а кому-то для этого требуется больше времени и подтверждение личности.

Свои отзывы клиенты оставляют на сайте Минфина.

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Однако, как утверждают в банке, карту клиенту блокируют не просто так, этому вполне обоснованы причины, а именно – мошенники, которые предоставляют чужие номера телефонов (с помощью перевыпуска СИМ-карт) и пробуют получить доступ к чужому банковскому счету. Банк старается не допустить эти схемы.

Как отмечают они в ответах на подобные жалобы своих клиентов, карта блокируется с целью противодействия мошенничеству.

"Бывают ситуации, когда недобросовестные лица получают доступ к мобильному номеру путем перевыпуска сим-карты и в этом случае смс не препятствует им", – пишут они.

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К слову, теперь процедура несколько усложнилась, и для того чтобы вернуть доступ к своей карточке, необходимо не только подтвердить личность через СМС, но и дождаться звонка от оператора, ответить на несколько вопросов.

Новые правила для клиентов ПриватБанка

Для клиентов ПриватБанка с 1 июня работают новые правила: украинцы ежемесячно должны вносить платежи по карточным кредитам. Но для тех, кто не может платить из-за войны, банк предложил несколько вариантов выплат.

Клиентам не будут начислять штрафы за просроченные платежи по кредитным карточкам. Но сотрудники банка будут звонить таким клиентам и напоминать о платежах.

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Он также отметил, что банк разработал несколько программ реструктуризации кредитов для каждого клиента. Например:

клиентам, которые будут своевременно вносить обязательный ежемесячный платеж в размере 5% суммы задолженности, предложает сниженную ставку – 1,7%;

суммы задолженности, предложает клиентам с ограниченными финансовыми возможностями установлен меньший ежемесячный платеж от 1,5% до 4,9%;

для клиентов, которые совсем не могут платить, будут оформлены отдельные кредиты.

Ранее мы рассказывали, что ПриватБанк изменил валютные правила для своих клиентов. Также мы писали, когда банк начнет выплачивать украинцам деньги от совместного проекта Международного Комитета Красного Креста и Минсоцполитики.